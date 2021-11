Ceny ziemi rolnej w Niemczech. W Bawarii blisko 64 tys. euro za ha

Według niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis) od 2019 r. do 2020 r. średnia cena ziemi rolnej w Niemczech wzrosła z 26 439 do 26 77 euro za ha, a powierzchnia sprzedanej ziemi spadła z 84 831 ha w 2019 r. do 82 069 ha w 2020 r. Ceny ziemi w poszczególnych landach były bardzo zróżnicowane.

Najwięcej za hektar trzeba było zapłacić w Bawarii – 63 986 euro za ha w 2020 r. i 63 649 euro w 2019 r. O ile w 2019 r. sprzedano w tym landzie 8388 ha ziemi, to rok późnej 6407 ha.

Nieco tańsza była ziemia w Nadrenii-Północnej Westfalii. Jednak od 2019 do2020 r. wzrosła z 53 948 euro/ha do 53 948 euro/ha. Sprzedaż w tym czasie spadła z 3013 ha do 2963 ha.

Trzecim landem pod względem wysokości ceny ziemi była Dolna Saksonia gdzie w 2019 r. rolnicy płacili średnio 38 182 euro/ha, a w 2020 r. 40 916 euro/ha. W tym czasie ilość sprzedanej ziemi spadła z 3409 do 2881 ha.

Najniższe ceny ziemi były w Saarze gdzie średnio za hektar płacono w 2019 r. 9799 euro, a rok później 10 678 euro. Sprzedaż w 2019 r. wyniosła 658 ha, a w 2020 r. 603 ha.

Ceny ziemi w Brandenburgi były trochę wyższe. W 2019 r. wynosiły 11 754 euro/ha, a rok później 12 951 euro/ha. W tym samym czasie ilość ziemi, która zmieniła właściciela spadła z 11 750 ha do 10 470 ha.

Trzecim landem gdzie ceny ziemi były najniższe okazała się Turyngia ze średnią ceną w 2019 r. wynoszącą 11 656 euro/ha i 13 301 euro/ha w 2020 r. Ilość sprzedanej ziemi w 2019 r. i 2020 r. wynosiła odpowiednio 5030 ha i 4734 ha.