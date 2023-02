Rolnicy ostro sprzeciwili się koncepcji zagospodarowania gruntów z dzierżaw Goodvalley, przedstawionej przez KOWR. Pomorska Izba Rolnicza tworzy nową koncepcję, w której nie ma miejsca dla ośrodków produkcji rolnej.

4,5 tys. hektarów ziemi dzierżawionych przez spółkę Goodvalley w powiecie człuchowskim winno wrócić do zasobów Skarbu Państwa. Połowę tego areału KOWR jednak chciał przeznaczyć na stworzenie 4 ośrodków produkcji rolnej. Rolnicy nie godzili się na takie rozwiązanie i ostro zaprotestowali. Wygląda na to, że KOWR ugiął się pod presją…

Dalsze losy dzierżaw, które zgodnie z prawem Goodvalley powinna zwrócić do zasobu Skarbu Państwa, już od kilku lat budzą emocje wśród rolników z powiatu człuchowskiego.

-Tylko 1 z 9 umów dzierżawy Goodvalley została restrukturyzowana, pozostałe 8 wygasa i ziemia musi wrócić do Skarbu Państwa - wyjaśnia Rafał Mładanowicz, przewodniczący Izby Rolniczej Powiatu Człuchowskiego.-Od 2,5 roku KOWR zapewniał, że grunty zostaną rozdysponowane na powiększanie gospodarstw rodzinnych.

Połowa dzierżaw na OPR

Niemiłym zaskoczeniem dla rolników była więc koncepcja rozdysponowania tej ziemi, jaką przedstawiciele KOWR zaprezentowali na spotkaniu w Debrznie, które odbyło się 5 lutego br. Okazało się bowiem, że KOWR proponuje utworzenie na zwracanych nieruchomościach zabudowanych 4 OPR-ów – każdy po 500-700 ha powierzchni. To zaś by oznaczało, że na przetargi dla rolników trafiłaby tylko połowa z wracających dzierżaw. Trudno bowiem podejrzewać, by zwykli rolnicy konkurowali z dużymi spółkami w przetargach na ośrodki produkcji rolnej przy tak dużych areałach.

W samej gminie Debrzno rolnicy nie dostali by nic, bo jak się okazało Goodvalley stara się o całość gruntów, jakie w tej gminie użytkowała, czyli 670 ha. Rolnicy z powiatu człuchowskiego ostro zaprotestowali. Domagali się zmniejszenia powierzchni OPR-ów - skoro ustawa przewiduje możliwość ich tworzenia od 50ha – a zarazem dopuszczenia ich do udziału w przetargach.

Z troski o tucz otwarty…

-KOWR uzasadniał proponowane rozwiązania faktem, że na wyznaczonych pod OPR gruntach znajdują się chlewnie, wchodzące w skład fermy trzody. Chodziło m.in. o konieczność utrzymania ciągłości produkcji, ale ferma ta nie produkuje w cyklu zamkniętym, nie ma tam loch ani prosiąt – mówi Rafał Mładanowicz.-Uważamy więc, że argumenty KOWR były pozbawione wszelkich racji.

Na spotkaniu w Debrznie przedstawiciele KOWR usłyszeli także, że chęć wydzierżawienia łącznie kilku tysięcy hektarów gruntów, z areału dzierżawionego obecnie przez spółkę Good Valley, zadeklarowało 200 rolników. Sa również chętni na nieruchomości zabudowane. Rozdysponowanie gruntów wśród rolników nie stanowiłoby więc problemu. Przedstawicielki KOWR nie chciały jednak przyjąć pisemnych deklaracji w tej kwestii, odsyłając zainteresowanych na urzędową ścieżkę.

Będzie nowa koncepcja

Oliwy do ognia dolała również wieść, że na pomysł restrykturyzacji umów dzierżawy Goodvalley zgodę wyraża Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Rada miała bowiem być poinformowana, że koncepcja ta została już uzgodniona między Dyrekcją Generalną KOWR, Ministerstwem Rolnictwa a Good Valley. Tymczasem zarówno resort rolnictwa, jak i KOWR zaprzeczyły, by takie uzgodnienia miały miejsce. Pomorska Izba Rolnicza wystąpiła więc z pismem, w którym zażądała wyjaśnień w tej sprawie.

Jak się dowiedzieliśmy protesty rolników odniosły pożądany skutek. Jak informuje Rafał Mładanowicz, KOWR wyraził zgodę, aby izby rolnicze przedstawiły własną koncepcję zagospodarowania dzierżaw po Goodvalley. Taka koncepcja na zagospodarowanie całości gruntów bez tworzenia OPR-ów ma być gotowa na koniec miesiąca. Rozwiązania będą konsultowane z rolnikami zanim zostaną przedstawione KOWR.