Co z dzierżawami po Top Farms? Kolejne starcie w Głubczycach

Kolejna odsłona debaty w sprawie dalszych losów gruntów dzierżawionych przez Top Farms Głubczyce. Tym razem z inicjatywy KOWR i z udziałem zainteresowanych rolników.

Trudno nie zauważyć, że w toczącym się sporze o los gruntów dzierżawionych przez Top Farms Głubczyce nastąpił znaczący zwrot i „zmiana rozgrywającego”. Już nie Izba Rolnicza w Opolu, ale KOWR zwołał kolejne spotkanie w sprawie rozdysponowania ziemi, którą spółka dzierżawiąca winna zwrócić w 2023r. do zasobów państwa. I to KOWR zaprosił na spotkanie nie tylko zarząd opolskiej izby, ale też delegatów powiatowej izby w Głubczycach, związkowców z rolniczej „Solidarności” i kilkunastu rolników z powiatu głubczyckiego. Nie było na nim przedstawicieli Top Farms.

Poprzednie spotkanie 18 stycznia br. zwołała opolska Izba Rolnicza i okazało się ono bezcelowe. Za oknami manifestowali rolnicy, a do gmachu starostwa nie przybyli ani przedstawiciele KOWR, ani wojewody. Wczorajsze spotkanie odbyło się w głubczyckim Technikum Rolniczym, a KOWR reprezentowali na nim zastępca dyrektora generalnego Jacek Malicki, Mirosław Borzym z Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR, oraz Waldemar Janeczek z opolskiego oddziału ośrodka.

-Musimy wykonać swój obowiązek wobec Skarbu Państwa, do którego należą grunty dzierżawione przez spółkę Top Farms. Przed podjęciem decyzji będziemy zasięgać opinii wszystkich zainteresowanych stron – powiedział Jacek Malicki przed kamerą opolskiej TVP3.

Debata w Głubczycach trwała 2,5 godziny i choć do ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze daleko trudno nie dostrzec zmiany w „sposobie narracji” kwestii rozdysponowania ziemi po Top Farms Głubczyce.

Zdaniem Izby Rolniczej w Opolu

W relacji zamieszczonej na stronie opolskiej izby rolniczej czytamy np.: „Prezes Marek Froelich powiedział, że obecnie, łącznie około 280 rolników z powiatu głubczyckiego i sąsiednich gmin jest zainteresowanych dzierżawą ziemi po Top Farms. Rolnicy są nastawieni na grunty, natomiast pozostaje jeszcze kwestia 600 obiektów przeznaczenia rolniczego, których właścicielem jest to przedsiębiorstwo.”

Trudno nie zauważyć, że przed miesiącem ten sam prezes opolskiej izby mówił jedynie o 130 rolnikach zainteresowanych dzierżawą i twierdził, że rolnicy indywidualni z powiatu głubczyckiego nie są w stanie zagospodarować ziemi po Top Farms.

„Rolnicy są zainteresowani co najmniej 50-cioma hektarami na gospodarstwo i chcą dzierżawić. Top Farms jest właścicielem infrastruktury, która bez ziemi nie ma racji bytu. Po co komu obora z krowami, jeżeli nie ma powierzchni paszowej. Zdaniem dyrektora Malickiego, nawet 80 procent ziemi może zostać rozdysponowane między rolnikami, ale dyrektor zakłada, że 20 procent musi zasilić działalność, którą dzisiaj prowadzi Top Farms” – czytamy również w relacji Marka Froelicha z wczorajszego spotkania.

To kolejna zmiana w narracji ze strony izby, bo poprzednio była mowa, że rolnikom głubczyckim wystarczy co najwyżej połowa gruntów po spółce. Dziś zarząd izby walczy o 20 proc. areału dla TFG.

„Według przewidywań przedstawicieli KOWR, najprawdopodobniej do budynków zostanie przypisany określony areał zarządzany przez podmiot, prowadzący działalność po TopFarms. Rozważana będzie również sprzedaż tych gruntów. Na dziś wiadomo, że rolnicy nastawiają się raczej na dzierżawę, bo ceny ziemi w rejonie głubczyckim są bardzo wysokie.” – czytamy w kolejnym fragmencie relacji na stronie opolskiej Izby.

Prezes IR w Opolu komentuje zaś : „Zdaniem przedstawicieli KOWR, przedsiębiorstwo będzie mogło dalej funkcjonować, ale w innej formie prawnej. KOWR w skali kraju rozdysponował już 3 miliony hektarów i – jak mówią urzędnicy – 10 tysięcy hektarów z Top Farms ich nie przeraża. Przed ostateczną decyzją ważne będą też decyzje społecznej rady KOWR w Warszawie.”

-Nie wyobrażam sobie, abyśmy mieli „wylać dziecko z kąpielą”, żeby podjęto decyzje, które tą spółkę zniszczą i przestałaby istnieć – powiedział prezes Froelich dla TVP 3 Opole.

Zdaniem związkowców

-Cieszę się, że wreszcie do głosu w tej sprawie dopuszczono rolników z powiatu głubczyckiego. Dzięki temu decydenci dowiedzieli się, jak wielki jest głód ziemi w naszym regionie – mówi Tomasz Ognisty, przewodniczący rolniczej „Solidarności” w województwie opolskim i organizator styczniowego protestu. -To spotkanie pokazało, że rolnicy są w stanie zagospodarować nawet 10 tysięcy hektarów, byle im to umożliwiono. A gospodarstwa które uda się powiększyć, zagwarantują więcej miejsc pracy, niż daje je obecnie spółka. Wbrew temu, co sugeruje Marek Froelich, żadne ustalenia dotyczące rozdziału ziemi, ani tym bardziej dalszego funkcjonowania spółki Top Farms Głubczyce jeszcze nie zapadły.

-Top Farms miało w ciągu ponad dwóch dekad wiele okazji, by zainwestować zarabiane tutaj pieniądze i wykupić na własność tysiące hektarów z wystawianych na sprzedaż RSP. Mogła również wyłączyć zgodnie z prawem 30 procent gruntów, aby móc działać dalej. Z żadnej z tych możliwości spółka nie skorzystała – uważa szef związkowców. -Co więcej, wczoraj usłyszeliśmy że zarząd Top Farms Głubczyce ani razu oficjalnie nie występował do KOWR, aby umożliwić mu przedłużenie całości czy części dzierżawy. Z jakiej więc racji to KOWR miałby sam wychodzić teraz z ofertą? Uważam, że byłby to groźny precedens. Ustawa nie przewiduje takich rozwiązań.

-„Solidarność” RI wciąż stoi na stanowisku, że grunty po Top Farms winny wrócić do państwowych zasobów. Z części nieruchomości – gruntów i zabudowań inwentarskich i gospodarczych - można wydzielić osobne gospodarstwo i stworzyć nową spółkę państwową lub oddać to w zarząd Kombinatowi w Kietrzu – dodaje Tomasz Ognisty.