Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że grunty dzierżawione przez Top Farms w powiecie głubczyckim muszą wrócić do zasobów Skarbu Państwa. KOWR zamierza „wtórną restrukturyzację nieruchomości”.

Umowa dzierżawy gruntów pod Głubczycami, użytkowanych od 1994r. przez spółkę Top Farms, z końcem przyszłego roku dobiegnie końca. Dalsze losy 10 tysięcy hektarów świetnej klasy gruntów budzą emocje nie tylko wśród rolników z Opolszczyzny. Doniesienia o tym, że KOWR przedstawi wkrótce koncepcję zagospodarowania tej ziemi, pojawiały się od początku br. Opolscy działacze rolniczy wytycznych spodziewali się z KOWR najpóźniej latem, a potem jesienią. Dotąd jednak nie usłyszeliśmy żadnych konkretów w tej sprawie.

Zapytaliśmy w resorcie rolnictwa, czy zostały już opracowane jakieś koncepcje dotyczące zwrotu i zagospodarowania gruntów dzierżawionych przez Top Farms w powiecie głubczyckim, a jeśli tak - to jakie? A jeśli zaś takowej koncepcji wciąż nie ma - to dlaczego KOWR jeszcze tego nie zrobił? Chcieliśmy się również dowiedzieć, czy decydenci zakładają możliwość utworzenia na gruntach po Top Farms ośrodka (bądź ośrodków) produkcji rolnej, bo ta kwestia najbardziej dzieli opolskie organizacje rolnicze. Wreszcie doczekaliśmy się odpowiedzi…

Grunty muszą wrócić

W nadesłanym piśmie, MRiRW informuje, że nieruchomości dzierżawione obecnie przez Top Farms na podstawie umowy z dnia 30 marca 1994 r. „będą musiały zostać zwrócone przez dzierżawcę Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, ponieważ okres obowiązywania tej umowy upłynie w dniu 31 grudnia 2023 r., a nie może ona zostać przedłużona”. To jednak jedyny pewnik. Na tym jednak lista konkretnych odpowiedzi ze strony resortu się kończy.

W dalszej części swej obszernej odpowiedzi resort jedynie kluczy i robi uniki. Po pierwsze bowiem, przerzuca odpowiedzialność na KOWR. „Możliwość ponownego rozdysponowania tych gruntów będzie zależała od decyzji podjętych przez KOWR, gdyż to KOWR jest podmiotem wykonującym uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do powierzonych mu składników mienia Skarbu Państwa, wchodzących w skład Zasobu” – czytamy w nadesłanym piśmie. Dla czekających na ziemię rolników jest to jasne jak słońce, tak samo jak fakt, że KOWR podlega ministrowi rolnictwa.

Prace w toku...

Te same jednak zapytania przesłaliśmy do KOWR. Stamtąd żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy, ale za to w imieniu KOWR przemawia Ministerstwo Rolnictwa: „Z informacji otrzymanych od Rzecznika Prasowego KOWR, dotyczących gruntów pozostających obecnie w dzierżawie spółki Top Farms „Głubczyce” sp. z o.o., wynika, że Oddział Terenowy KOWR w Opolu, który dysponuje Zasobem na terenie województwa opolskiego, podjął już prace mające na celu sporządzenie koncepcji restrukturyzacji ww. nieruchomości. Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Opolu powołał komisję, której celem jest wypracowanie optymalnego i racjonalnego sposobu rozdysponowania tych nieruchomości. Prace komisji są w toku.”

Resort zaznacza jednak zaraz, że „niezbędne będzie dokonanie zarówno przeglądu gruntów i obiektów budowlanych, jak i podziałów geodezyjnych, w taki sposób, aby powstały jednostki gospodarcze, których wielkość, rozłóg i stan obiektów budowlanych umożliwi przyszłym dzierżawcom prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej i przyczyni się do tworzenia i powiększenia gospodarstw rodzinnych”.

To już wskazówka, która pozwala domniemywać, że KOWR ziemię faktycznie podzieli i wystawi na przetargi na rolników. Ale czy tylko dla rolników indywidualnych?

Na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi wciąż nie ma. Jak czytamy dalej w odpowiedzi ministerstwa, opolski oddział KOWR (dopiero) podejmie konsultacje „ze środowiskiem rolniczym, w tym organizacjami reprezentującymi rolników i Radą Społeczną działającą przy tym Oddziale”, by w ich wyniku wypracować „rozwiązania restrukturyzacyjne” do dalszej realizacji.

Czasochłonne analizy

„W przypadku opracowania przez Oddział Terenowy KOWR w Opolu programu wtórnej restrukturyzacji ww. nieruchomości, wszelkie informacje w tym zakresie będą również ogłaszane publicznie, tak aby dotarły one do jak największego grona rolników indywidualnych zamierzających powiększyć prowadzone gospodarstwa rodzinne.” – zapewnia resort.

Dlaczego pomysłu na zagospodarowanie 10 tysięcy hektarów po dawnym kombinacie głubczyckim wciąż nie ma? Ministerstwo wyjaśnia, że do wyboru konkretnego sposobu rozdysponowania gruntów dzierżawionych przez spółkę Top Farms Głubczyce, dojść może dopiero „na podstawie przeprowadzonej, szczegółowej analizy restrukturyzowanych nieruchomości”.

Jak tłumaczy MRiRW: „tego rodzaju analizy są czasochłonne i pracochłonne, zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości o znacznym areale, pochodzących z wygasłych umów dzierżawy, w tym umów, których strony - dzierżawcy nie wyrazili zgody, do czego byli zobowiązani przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, na wyłączenie 30% użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy, jak ma to miejsce w przypadku Top Farms „Głubczyce” sp. z o.o.”