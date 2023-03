Tadeusz Szymańczak już od kilku lat protestuje wraz z innymi mieszkańcami regionu przeciwko budowie CPK. Jest przeciwnikiem niszczenia żyznych gleb tylko po to, by wybudować na nich lotnisko.

Gospodarstwo Szymańczaków znalazło się na terenie planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Tadeusz Szymańczak rolnik i społecznik skrzyknął ludzi i rozpoczął protesty. Nie jest zainteresowany sprzedażą gospodarstwa, chciałby móc je dalej prowadzić. Podkreśla, że tuż przy lotnisku w Modlinie znajduje się 1000 ha należącej do skarbu państwa ziemi nieużytkowanej rolniczo, którą można by przeznaczyć pod rozbudowę lotniska. Jest to gleba klasy V i VI, mało przydatna rolniczo. Lecz niestety nikt nie chce o tym słyszeć i politycy partii rządzącej cały czas forsują projekt budowy CPK.

Jaki jest sens zabetonować 8 000 ha najlepszych gruntów w kraju na Mazowszu, w korytarzach kolejowych wyłączyć 20 000 ha gruntów? To jest 8 000 ludzi do wysiedlenia - podkreśla Szymańczak.

