W 2021 r. cudzoziemcy nabyli (zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie) nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6 487,45 ha - wynika ze sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji o nabywaniu przez cudzoziemców ziemi w Polsce. To o 13% więcej niż rok wcześniej! To tak jest chroniona polska ziemia?

Statystyki pokazują, że obcokrajowcy wciąż śmiało inwestują w polską ziemię

Obywatele jakich państw i gdzie wykupują nieruchomości gruntowe w Polsce?

Ile nieruchomości rolnych i leśnych poszło w obce ręce?

Z danych zgromadzonych w rejestrach MSWiA wynika, że w 2021 r. dokonano 10 018 wpisów transakcji, mocą których cudzoziemcy, zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie, nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6 487,45 ha.

Porównując dane z ostatnich 5 lat można zauważyć, że liczba transakcji z udziałem cudzoziemców utrzymywała się na stałym poziomie, ale w 2021 r. nastąpił zauważalny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Liczba zarejestrowanych transakcji nabycia nieruchomości gruntowych wzrosła o niemal 24% w stosunku do 2020 r., natomiast powierzchnia nieruchomości gruntowych nabytych przez cudzoziemców w 2021 r. wzrosła o 13% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości gruntowych nabyli obywatele: