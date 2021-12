Czy rolnik może nabyć grunty rolne wspólnie z osobą nie będącą rolnikiem?

Do redakcji Farmera zgłosił się rolnik, który chce zakupić grunty rolne wspólnie z partnerką. Problem polega na tym, że jego partnerka nie prowadzi działalności rolniczej. Czy osoba, która chce wspólnie z innym rolnikiem nabyć nieruchomość rolną, musi być rolnikiem? Odpowiedzi udzielił ekspert KOWR.

Zgłosił się do nas jeden z rolników z dość nietypowym przypadkiem. Otóż chce on nabyć grunty rolne od sąsiada (nie są oni w żaden sposób spokrewnieni), graniczące z jego gospodarstwem rolnym.

Sam rolnik nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup gruntów rolnych. Jego partnerka (nie jest spokrewniona z właścicielem gruntów rolnych) jest w posiadaniu tych środków finansowych, ale nie jest rolnikiem i nie prowadzi gospodarstwa rolnego.

Problem polega na tym, że nie są oni w formalnym związku małżeńskim więc nie mają współwłasności majątkowej. Partnerka rolnika nie prowadzi gospodarstwa więc nie ma statusu rolnika indywidualnego.

Dlatego też rolnik zgłosił się do nas z wątpliwościami; czy może, zgodnie z prawem, wspólnie z partnerką zakupić grunty rolne, mimo że nie jest ona rolnikiem?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do ekspertów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kto może nabyć grunty rolne o powierzchni powyżej 1 ha?

Grunty rolne powyżej 1 ha może nabyć rolnik (wspólne z innym rolnikiem indywidualnym), jeżeli chce uniknąć procedury związanej z prawem pierwokupu KOWR-u.

- Odpowiadając na Pana zapytanie wskazać należy, że kwestie związane z obrotem na rynku prywatnym określonymi tą ustawą nieruchomościami rolnymi, a także odpowiednio udziałami we współwłasności takich nieruchomości reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) - zauważa Karolina Gaweł,

rzecznik prasowy KOWR.

Jak podkreśla ekspertka KOWR-u zgodnie z przepisami ustawy nabywcą nieruchomości rolnej lub udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, co do zasady, może być wyłącznie rolnik indywidualny.

- Rolnikiem indywidualnym, w myśl art. 6 ww. ustawy, jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała (zameldowanie na pobyt stały) w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Warunki składające się na definicję rolnika indywidualnego muszą zostać spełnione łącznie - zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR.

Jeśli więc osoba zainteresowana nabyciem jest rolnikiem indywidualnym w myśl przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego to będzie mogła nabyć udział w omawianej nieruchomości rolnej na powiększenie swojego gospodarstwa rolnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

- Natomiast partnerka rolnika indywidualnego, niebędąca rolnikiem indywidualnym, jeśli nie nabywa udziału we współwłasności danej nieruchomości rolnej od osoby bliskiej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, będzie musiała spełnić określone w ww. ustawie wymogi - podkreśla Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR.

Co to oznacza? Jeżeli nie jest ona rolnikiem indywidualny to w drodze zakupu będzie musiała wyrazić wyrazić chęć bycia rolnikiem indywidualnym i zadeklarować chęć prowadzeni gospodarstwa rolnego na zakupionej nieruchomości rolnej przynajmniej przez 5 lat.

- Ponadto rolnik nabywający lub rolnik zbywca będzie musiał w tej konkretnej sprawie złożyć wniosek na nabycie nieruchomości rolnej (udziału we współwłasności) - dodaje Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR.

Utrudnione nabycie gruntów rolnych przez "nierolnika"

W sytuacji, gdy nabywcą gruntów rolnych (pow. 1 ha) nie jest rolnik (nawet jeśli ma mieć tylko udział we współwłasności), potrzebna jest administracyjna decyzja Dyrektora Generalnego KOWR na zakup gruntów. Ponadto KOWR ma pierwszeństwo (prawo pierwokupu) z dokonaniu zakupu gruntów rolnych nabywanych przez osobę nie posiadającej kwalifikacji rolniczych.

-Wybór rodzaju wniosku z jakim zainteresowani zwrócą się do Dyrektora Generalnego KOWR w celu uzyskania zgody na nabycie danej nieruchomości rolnej należy do nich samych i powinien być adekwatny do warunków jakie mogą spełnić, aby taką zgodę uzyskać - zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR.

Warto dodać, że w sytuacjach określonych w ustawie, w wypadku sprzedaży takiej nieruchomości rolnej (udziału we współwłasności) to KOWR-owi przysługiwać może prawo pierwokupu danej nieruchomości (udziału we współwłasności).

- Wówczas strony transakcji (tj. sprzedający i kupujący) winni zawrzeć u notariusza najpierw warunkową umowę sprzedaży, którą należy niezwłocznie przesłać do KOWR (najlepiej od razu do oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na położenie nieruchomości rolnej). Adresy oraz nr telefonów do Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dostępne są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce Kontakt - podsumowuje zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR.

Podsumowanie

Zgodnie z opinią eksperta KOWR partnerka, która ma być udziałowcem w zakupie gruntów rolnych może nabyć grunty rolne powyżej 1 ha ale musi spełnić poniższe warunki:

musi zobowiązać się do osobistego prowadzenia działalności rolnej przez 5 lat na zakupionych gruntach (musi zostać rolniczką);

co najmniej od 5 lat mieszkać(zameldowanie na pobyt stały) w gminie, w obrębie której znajdują się grunty rolne;

zdobyć kwalifikacje rolnicze.

Pomimo to jeżeli nie jest rolnikiem dodatkowo do zakupu gruntów rolnych będzie potrzebna:

zgoda Generalnego Dyrektora KOWR w wyrażona w drodze administracyjnej na zakup gruntów;

KOWR musi zrezygnować z prawa do pierwokupu, więc u notariusza musi być sporządzona warunkowa umowa sprzedaży gruntów.

W kolejnym artykule przedstawimy procedurę zakupu gruntów rolnych w przypadku gdy nabywcą jest osoba nie będąca rolnikiem.