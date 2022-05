Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie nieodpłatnego użyczenia rolnikom i byłym pracownikom ppgr nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Sprawdź gdzie!

KOWR informuje, że w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdują się nierozdysponowane działki ewidencyjne o powierzchni 0,3 ha i większej, które chętni gospodarze, jeśli chcą, mogą w tym roku bezpłatnie wykorzystać do produkcji rolniczej.

Działki te KOWR chce udostępnić w formie nieodpłatnego użyczenia na obecny sezon wegetacyjny, a pierwszeństwo będą mieli okoliczni rolnicy lub byli pracownicy ppgr.

- W związku z powyższym osoby zainteresowane użyczeniem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w obecnym sezonie wegetacyjnym, mogą zgłaszać się (np. drogą e-mail) do Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwych ze względu na położenie nieruchomości, będących przedmiotem ich zainteresowania - informuje KOWR.

Nieruchomości posiadające status „Do rozdysponowania” można odnaleźć m.in. za pomocą wyszukiwarki, znajdującej się w zakładce „Przydatne linki” (https://erolnik.gov.pl/#/dzialki) na stronie internetowej KOWR.

Informacje o poszczególnych działkach można uzyskać bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR.

Gdzie są wolne grunty ZWRSP?

Według informacji KOWR, stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 28 lutego 2022 r. wynosił ogółem 1 353 454 ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły 1 063 426 ha, w trwałym zarządzie 17 683 ha, użytkowaniu wieczystym 52 548 ha, dożywotnim użytkowaniu 2 240 ha, bezumownym użytkowaniu 7 990 ha.

Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP nie posiadających kwalifikacji sposobu rozdysponowania wynosiła 176 564 ha, a powierzchnia gruntów obcych w Zasobie WRSP (tj. gruntów, które z mocy prawa przeszły w gestię innych podmiotów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu do czasu ich protokólarnego przekazania tym podmiotom) wynosiła 32 646 ha.

Stan Zasobu WRSP po odjęciu gruntów obcych wynosił 1 320 808 ha.

Dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności wspomnianych wolnych gruntów ( 176,6 tys. ha) do różnych celów (wg stanu na grudzień 2021 r.) wskazała, że znaczna część gruntów (ok. 74%) może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie.

Kolejne grunty (ok. 16%) określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Dla pozostałych gruntów (ok. 10%) nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania.

Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach itp.)

KOWR użyczając w tym sezonie rolnikom lub byłym pracownikom PPGR-ów wolne działki chce, po pierwsze utrzymać je w kulturze rolnej, po drugie zwiększyć ilość gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej i produkcji żywności, w związku z wojną na Ukrainie.