Po ile ziemia rolna? Sprawdzamy, jakie są aktualne stawki za użytki rolne w Polsce wg GUS.

Ziemia rolna mocno zdrożała

Średnia cena gruntu ornego na koniec 2021 r. w Polsce wyniosła - według danych GUS - 53 254 zł za ha.

Jest to wzrost ceny średnio o 4,5 tys. zł/ha w skali kraju.

Dla porównania, według GUS, w tym samym okresie rok wcześniej średnia cena za hektar gruntów rolnych wyniosła 48 805 zł.

Gdzie najtańsza, a gdzie najdroższa ziemia rolna?

Jak inwestować w ziemię to tylko na Podkarpaciu! Wg danych GUS to tam właśnie znajdują się najtańsze grunty rolne w Polsce. Nieco droższa, ale w skali kraju też jedna z tańszych jest ziemia w woj. zachodniopomorskim i lubuskim. W górę pną się ceny ziemi w woj. świętokrzyskim, które do tej pory plasowało się w tych najniższych widełkach. Najwyższe notowania trzyma niezmiennie ziemia rolna w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu.

Średnie ceny gruntów rolnych - podane przez GUS - będą obowiązywać od 20 czerwca 2022 roku wszystkich tych rolników, którzy będą chcieli skorzystać ze środków oferowanych przez ARiMR, a związanych z obrotem ziemią.

Informacje o średnich cenach gruntów rolnych są bowiem wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z), z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Ceny ziemi rolnej w województwach

Średnie ceny gruntów za ha wg. GUS w IV kwartale 2021 - w nawiasie podano cenę na koniec 2020 roku:

dolnośląskie - 42 875 zł (na koniec 2020 - 40 339 zł)

kujawsko-pomorskie - 61 224 zł (56 372 zł)

lubelskie - 42 518 zł (36 920 zł)

lubuskie - 34 429 zł (29 125 zł)

łódzkie - 46 159 zł (41 366 zł)

małopolskie - 44 233 zł (38 883 zł)

mazowieckie - 49 358 zł (46 414 zł)

opolskie - 54 418 zł (48 188 zł)

podkarpackie - 32 336 zł (30 012 zł)

podlaskie - 58 769 zł (51 173 zł)

pomorskie - 48 685 zł (44 308 zł)

śląskie - 43 868 zł (39 758 zł)

świętokrzyskie - 35 653 zł (33 396 zł)

warmińsko-mazurskie - 52 316 zł (46 546 zł)

wielkopolskie - 71 869 zł (64 423 zł)

zachodniopomorskie - 33 000 zł (28 797 zł)

Największe cenowe niespodzianki

Jak wynika więc z tego zestawienia, podobnie jak pod koniec 2020 r., ziemia rolna najdroższa jest w województwie wielkopolskim - jeden hektar kosztował tam na koniec 2021 r. prawie 72 tys. zł, tj. o 7,4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie, w którym hektar gruntu ornego kosztuje nieco ponad 61 tys. zł, ale tu ziemia w omawianym okresie zdrożała "tylko" o 4,8 tys. zł.

Bardzo w ciągu roku podrożała ziemia na Podlasiu. Za hektar gruntu ornego trzeba tam zapłacić prawie 59 tys. zł, podczas gdy pod koniec 2020 r. kosztował "jedynie" ok. 51 tys. zł (wzrost o ok. 7,5 tys. zł).

Sporo powyżej 50 tys. zł za ha gruntu trzeba też zapłacić w Opolskiem (ok. 54 tys. zł) i w woj. warmińsko-mazurskim - ok. 52 tys. zł. Tu stawka za ziemię w ciągu 2021 r. wzrosła odpowiednio o 6,2 tys. zł i 5,7 tys. zł!

Najtańsze grunty orne są w województwach: podkarpackim (ok. 32 tys. zł/ha), zachodniopomorskim (33 tys. zł/ha), lubuskim (34 tys. zł/ha). W tych dwóch ostatnich rejonach Polski ziemia - mimo że jest najtańsza w skali kraju - to jednak też sporo podrożała w ciągu 2021 r. - odpowiednio o 4,2 tys. zł i 5,3 tys. zł za ha.

Spory wzrost średniej ceny ziemi odnotowano też w ciągu minionego roku w woj. lubelskim - o 5,5 tys. zł/ha.

Ile za ziemię dobrą, a ile za słabą?

Grunt orny dobry - zalicza się tu grunty klas I, II, III a, łąki oraz pastwiska klasy I i II – kosztował na koniec 2021 r. średnio w kraju 63 032 zł/ha (najdrożej w woj. wielkopolskim - 91 791 zł , najtaniej w woj. lubuskim - 36 250 zł).

Grunty średnie - grunty klas III b, IV, łąki oraz pastwiska klasy III i IV – średnio w Polsce sprzedawano i kupowano po 55 214 zł/ha (najdrożej w woj. wielkopolskim - 75 379 zł, najtaniej w woj. podkarpackim - 29 887 zł).

Za słabe grunty - grunty klas V, VI, łąki oraz pastwiska klasy V i VI - średnia w Polsce to 39 834 zł/ha (najwyżej płacono w woj. wielkopolskim - 52 159 zł, najtaniej w woj. podkarpackim - 23 139 zł).