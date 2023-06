W Holandii podaż gruntów rolnych spada. Zmniejszaj się sprzedaż ziemi. Dlatego ceny nadal rosną.

Holenderskie Biuro Katastralne w Apeldoorn i Wydział Badań Ekonomicznych Uniwersytetu Wageningen oszacowały obecnie średnią cenę gruntów rolnych w pierwszym kwartale 2023 r. na 79 400 euro/ha; to o 3 proc więcej niż w IV kwartale 2022 roku.

Według wyliczeń ekspertów ustalona średnia cena w minionym roku kalendarzowym wyniosła 73 400 euro/ha, co oznacza wzrost o 5,8 proc..

Użytki zielone są nieco tańsze, grunty orne coraz droższe

Szczegółowo jednak średni przychód ze sprzedaży użytków zielonych w okresie od stycznia do marca 2023 r. spadł o 0,6 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. do 68,8 tys. euro/ha.

Natomiast średni wzrost cen w wysokości o 3,9 proc. do 77 500 euro/ha został odnotowany w przypadku gruntów ornych pod uprawę kukurydzy na kiszonkę. W tym samym czasie grunty budowlane podrożały średnio o 3,7 proc. do 92 200 euro/ha.

Prawie żaden właściciel nie chce już sprzedawać ziemi

Jednak w ostatnim czasie wyraźnie spadła chęć sprzedaży ziemi. Holenderscy eksperci ds. rynku gruntów szacują, że obszar użytków rolnych, którymi handlowano w okresie sprawozdawczym, wyniósł łącznie 6300 ha; czyli o 4755 ha mniej niż w IV kwartale 2022 roku i o 1554 ha mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.