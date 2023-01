Mulczowanie i frezowanie pozwalają na przywrócenie nieużytków rolnych do produkcji polowej. Ceny takich usług nie są niskie, ale długofalowo przynoszą korzyści.

Frezowanie wgłębne pozwala na całkowitą rekultywację nieużytku.

Ceny zaczynają się od 5 tys. zł/ha.

Frezowanie i mulczowanie - inwestycja w nieużytek

Wedle różnych danych areał nieużytków - odłogów i ugorów - przekracza w Polsce 100 tys. ha. Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia na stanowiskach z problemami melioracyjnymi czy utrudnionymi warunkami terenowymi, które uniemożliwiały sprawną pracę maszyn. Kwestią czasu na takich kawałkach jest pojawienie się zakrzewień, zarośli czy zadrzewienia. Gdzie nie pojawia się człowiek tam natura przejmuje stery. Po kilku latach od opuszczenia pola stanowisko nie nadaje się już do uprawy z uwagi na postępującą naturalnie sukcesje.

Chcąc odzyskać taką działkę z myślą o prowadzeniu produkcji rolnej musimy liczyć się z inwestycją w mulczowanie lub frezowanie, a czasem w obie te czynności.

Jaki zabieg wybrać?

Frezowanie wgłębne pozwala na zmielenie pni, korzeni na głębokość do 50 cm. Usługodawcy mówią o różnych głębokościach pracy maszyny - zależnie od rodzaju sprzętu i ukształtowania terenu - może to być 50 cm, 25 - 35 cm. Cały frezowany materiał jest mieszany z podłożem.

Frezowanie powierzchniowe pozwala na zmulczowanie pniaków i korzeni na głębokości do 10 cm. Podczas takiego zabiegu usuwane są zarówno zakrzaczenia, jak i wszelkie napotkane samosiejki.

Jaka jest różnica pomiędzy obiema czynnościami? Pierwsza to z pewnością cena. Frezowanie wgłębne jest droższe. Ceny są z reguły ustalane indywidualnie i uzależnione od licznych czynników. W przypadku większych powierzchni stawka jest wyliczana najczęściej za całość działki lub za hektar. I tak frezowanie wgłębne może kosztować 7 - 10 tys. zł/ha. Zabieg powierzchniowy jest wersją bardziej ekonomiczną i jego koszty oscylują w granicach 5 - 7 tys. zł/ha.

Jeśli na polu chcemy wykonywać orkę, głęboszowanie czy jakąkolwiek głębszą uprawę to musimy wybrać frezowanie wgłębne. Mulczowanie powierzchniowe będzie możliwe w przypadku gdy na danym stanowisku nie planujemy orki - przy bardzo płytkiej uprawie. Pamiętajmy jednak, że frezowanie powierzchniowe pozwala na zmieszanie części nadziemnej i podziemnej na głębokość do 7 - 10 cm. Kolejna sprawa to fakt, że prędzej czy później orka będzie musiała być zapewne wykonana. Wówczas trzeba będzie sięgnąć po frezowanie wgłębne.

Tu musimy jeszcze dodać, że są to oddzielne usługi. Nie ma możliwości frezowania wgłębnego jeśli powierzchnia nie jest uporządkowana - to znaczy są na niej obecne zakrzaczenia, samosiejki etc. W takim wypadku najpierw oczyszczamy teren mulczowaniem powierzchniowym. Dopiero później do pracy może przystąpić frez pracujący na głębokościach 25 - 50 cm. Tak więc kompleksowa usługa - mulczowanie + frezowanie wgłębne - może kosztować 12 - 17 tys. zł/ha.