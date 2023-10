Szeroko opisywana w mediach sprawa „działki Morawieckich”, ma nowy, ciekawy wątek. Jak ustaliła „Wyborcza”, na początku lat 90. Mateusz Morawiecki kierował zespołem ds. restrukturyzacji PGR-ów w województwie wrocławskim. Dziesięć lat później kupił za podejrzanie niską cenę grunt jednego z nich, przekazany wcześniej Kościołowi za darmo przez państwo.

Przypomnijmy, dzisiejszy premier i jego żona Iwona kupili w 2002 roku 15 hektarów za 700 tysięcy złotych od wrocławskiej parafii św. Elżbiety. Grunt - po dawnym Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym "Oporów" - parafia dostała za darmo od państwa. Transakcja nie byłaby może warta uwagi, gdyby nie to, że według wyliczeń ekspertów, w 2002 roku ziemia ta była warta 4 miliony złotych.

Jak młody Mateusz pomagał PGR-om

Opierając się na rozmowie z byłym dyrektorem PGR-u, jak również wysokiej rangi urzędnikiem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dziennikarze „Wyborczej” ustalili, że w latach 90. Mateusz Morawiecki bezsprzecznie uczestniczył w spotkaniach we wrocławskim oddziale Banku Gospodarki Żywnościowej, gdzie prezentowano projekty oddłużania i restrukturyzacji tamtejszych PGR-ów. Większość z nich była wtedy w dramatycznej sytuacji finansowej. Dzisiejszy premier był wtedy kierownikiem czteroosobowego zespołu do spraw oddłużania PGR-ów; pracowali kilka miesięcy, uczyli księgowych PGR-ów nowoczesnych finansów.

Wśród gospodarstw, które prezentowały się w oddziale BGŻ we Wrocławiu, było Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze "Oporów". To do niego należały wówczas ziemie przy Mokronoskiej, dziś nazywane "działką Morawieckich". Pisemny program restrukturyzacji Oporowa zakładał m.in. przekazanie na rzecz miasta tych właśnie gruntów. - Była propozycja, by zostawić te ziemie w zasobach skarbu państwa i sukcesywnie przekazywać miastu Wrocław. Było wiadomo, że w tamtym kierunku miasto ma się rozwijać - wspomina dziś w rozmowie z dziennikarzami „Wyborczej” osoba znająca ten dokument.

Oporów dla Kościoła

Jak przypomina „Wyborcza”, na początku lat 90. grunty dawnych PGR-ów przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która później zmieniła nazwę na Agencja Nieruchomości Rolnych. Ona miała te ziemie rozdysponować, wydzierżawiać, sprzedawać.

Była też "Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego", a w niej zapis, że na tzw. ziemiach zachodnich, czyli m.in. na Dolnym Śląsku, parafie i diecezje Kościoła, a także zakony mogą dostać ziemię rolną. Nie więcej niż 15 hektarów na parafię, 50 hektarów na diecezję albo seminarium duchowne i 5 hektarów na klasztor. Co ważne - zaznacza "Wyborcza" - miały to być grunty rolne na potrzeby gospodarstw rolnych prowadzonych przez Kościół.

Każda parafia dostawała więc 15 hektarów. Decyzje podejmował wojewoda, a potrzebną ziemię miała przekazywać Agencja Nieruchomości Rolnych. We Wrocławiu ta akcja zaczęła się w 1998 roku. W oddziale agencji zdecydowano, że dla Kościoła zostaną przeznaczone m.in. grunty na Oporowie. Formalnie jeszcze rolne, ale władze Wrocławia już planowały – jak podkreśla „Wyborcza” ich przeznaczenie. W miejskim studium zagospodarowania przestrzennego z 1998 r. tereny te były przeznaczone na "aktywność gospodarczą". Trwały prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. Został uchwalony w 2003 r.

Przypadek?

Jak zauważają dziennikarze „Wyborczej, sprawę kościelnych gruntów badały prokuratura i ABW. Właśnie dlatego, że Kościoły miały dostawać tereny rolne, a ziemia na Oporowie w przyszłości miała swój rolny charakter stracić. Był to jeden z wątków śledztwa dotyczącego różnych przekrętów - głównie korupcji – we wrocławskim oddziale ANR. W wątku "kościelnym" dwóch urzędników oskarżono o niegospodarność. To oni mieli stać za decyzją, żeby grunty na Oporowie zostały przekazane Kościołom, w głównej mierze katolickiemu. Straty państwowe wyliczono na 32 mln zł. Sąd prawomocnie uniewinnił obu od tych zarzutów, jeden z nich jednak przyznał później w rozmowie z dziennikarzami „Wyborczej”, że „były naciski z urzędu miejskiego albo wojewódzkiego” na to, aby to właśnie grunty na Oporowie zostały przekazane Kościołowi.

Jak ustaliła gazeta, żaden wątek nacisków nie był jednak w śledztwie badany. Sprawa działek dla Kościoła była analizowana tylko jako niegospodarność. Czyli podjęcie niewłaściwej decyzji, sprzecznej z wytycznymi centrali Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie gruntów, które mogły trafić do Kościołów.

Premier milczy

W 1999 roku wrocławska Cywilno-Wojskowa Parafia św. Elżbiety dostała 30 hektarów gruntu na Oporowie, zamiast 15. Dlaczego? Bo formalnie to dwie parafie – cywilna i wojskowa. Choć ten sam kościół, plebania, proboszcz i wikarzy.

Działkę przekazaną parafii cywilnej kupili w 2002 roku Mateusz Morawiecki i jego żona. Dzisiejszy premier był wtedy członkiem zarządu Banku Zachodniego. Przesłuchany w śledztwie mówił, że interesował się zakupem gruntów m.in. na Oporowie, bo „miał świadomość, że Wrocław będzie się rozwijał w tym kierunku, i uznałem to za atrakcyjną inwestycję".

Jak twierdzi „Wyborcza”, o tym, że wcześniej zajmował się restrukturyzacją PGR-ów, Morawiecki prokuratorom nie wspomniał. Sama ABW i prokuratura też – jak wynika z ustaleń gazety - do tego faktu nie dotarła.

Gdyby wiedzieli to – jak zauważa „Wyborcza” - musieliby zbadać, czy nie miała ona jakichś związków z późniejszymi losami państwowych gruntów. Choć oczywiście nie jest powiedziane, że skończyłoby się to jakimiś zarzutami i wyrokiem karnym dla kogokolwiek. A przekazanie ziemi – ostatecznie - mogłoby zostać uznane za zgodne z prawem.

Choć niesmak związany z całą sprawą pozostaje. Sam premier pytany przez dziennikarzy „Wyborczej” o jego pracę przy restrukturyzacji PGR-ów i milczenie na ten temat w śledztwie, a także o to, czy wiedza, którą wtedy nabył, pomogła mu w inwestycjach w nieruchomości, w tym w tą na Mokronoskiej na Oporowie – nie odpowiada.

Warto dodać, że po podziale majątku państwa Morawieckich w 2013 roku działka stała się własnością żony dzisiejszego premiera. W 2021 roku sprzedała ją spółce założonej przez dwóch prawników za 15 mln zł.

Źródło: wrocław.wyborcza.pl