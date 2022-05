Jak informuje Waldemar Humięcki, dyrektor generalny KOWR, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Ośrodek w I kwartale 2022 r. wyniosła 12,9 dt/ha.

- Analizując wyniki rok do roku, to w porównaniu do I kwartału 2021 r., w I kwartale 2022 r. średnia wysokości czynszu dzierżawnego zmalała o 3,2 dt/ha, tj. 20%, przy wydzierżawieniu o ponad 1,1 tys. ha mniejszej powierzchni gruntów – 13% i zawarciu o 37 większej liczby umów – 4% - podaje dyr. Humięcki.