Na wczorajszym spotkaniu w Głubczycach przedstawiciele KOWR mówili o planach zagospodarowania gruntów, które Top Farms winien wkrótce zwrócić do Skarbu Państwa. Rolnikom zaproponowano na początek 560 ha ziemi.

Z nieoczekiwaną ofertą wyszedł wczoraj na spotkaniu w Głubczycach dyrektor opolskiego oddziału KOWR Waldemar Janeczek. Zaproponował obecnym rolnikom do podziału pierwsze 560 ha ziemi z obecnych dzierżaw spółki Top Farms. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Solidarności RI, oprócz rolników wzięli udział również przedstawiciele Opolskiej Izby Rolniczej i zarządu firmy Top Farms.

-Przypuszczam, że KOWR chce wpierw wysondować jak duże jest wśród głubczyckich rolników zainteresowanie gruntami po Top Farms. Okazało się, że jest ono ogromne i póki co popyt jest większy, niż podaż – komentuje Tomasz Ognisty, szef opolskiej Solidarności RI i przedstawiciel izby rolniczej w powiecie.

-Zaoferowane rolnikom 560 ha to raczej słabe ziemie na tle obecnych dzierżaw Top Farms, ale ponad 70 obecnych na sali rolników bez wahania zadeklarowało, że staną do przetargów, jeśli zostaną ogłoszone. Nikt nie kręcił nosem, nikt nie powiedział, że zaczeka na lepszą ziemię. To pokazało, jak wielki jest tutaj głód ziemi - przekonuje działacz.

Według relacji naszego rozmówcy, urzędnicy KOWR przedstawili rolnikom mapy i podziały oferowanych gruntów.

-Rolnicy postawili tylko jeden warunek. Chcą od KOWR pisemnych gwarancji, że ci którzy teraz staną do przetargu, nie zostaną wykluczeni z możliwości udziału w kolejnych przetargach na dzierżawy po Top Farms. Dyrektor KOWR ma takie pisemne potwierdzenie przekazać na kolejnym spotkaniu wyznaczonym za tydzień – mówi Tomasz Ognisty.

-Do tego czasu zainteresowani rolnicy mogą oglądać wskazane przez KOWR grunty. Zgodnie z podziałem geodezyjnym jest tam wiele działek kilko i kilkunastohektarowych. Za tydzień mają zostać również przegłosowane decyzje, czy działki mają zostać połączone w większe areały, czy wystawione na przetarg w obecnie zapisanych granicach – wyjaśnia związkowiec z Opolszczyzny.

Ja się dowiadujemy, dyrektor opolskiego KOWR solennie i wielokrotnie zapewnił też zgromadzonych w głubczyckiej szkole rolników, że wszystkie 10 tys. hektarów użytkowane przez spółkę musi wrócić do zasobu Skarbu Państwa. KOWR wykluczyć miał również definitywnie możliwość tworzenia na tych gruntach ośrodków produkcji rolniczej. Działki zabudowane obiektami inwentarskimi mają być wystawiane na przetargi razem odpowiednim areałem gruntów, umożliwiającym produkcją zwierzęcą.

-Pierwszy krok został wreszcie zrobiony – podsumowuje Ognisty.-Niepokoi mnie jednak fakt, że KOWR wciąż nie opracował koncepcji zagospodarowania całości dzierżaw po Top Farms. Myślę, że nasi rolnicy pokazali, że obawy co możliwości rozdysponowania tych gruntów były bezzasadne.