Afery gruntowe trzęsły Polską. Grzebały kariery. Czy Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa wywinie się z oskarżeń, które padły także na niego w związku z działalnością jego asystenta?

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski wnioskował do ABW i CBA o "objęcie swoimi działaniami całego procesu związanego z zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w województwie opolskim" przez spółkę Top Farms. Jednocześnie poinformował o usunięciu Tomasza Ognistego z listy asystentów społecznych.

Łakomy kąsek

Na razie tyle wiemy po tym, jak wyżej wspomniany jego asystent miał obiecywać bliżej nie określonym osobom – o czym donosił Newsweek i Onet – grunty po spółce Top Farms, które w przyszłym roku powrócą po wieloletniej dzierżawie do zasobu Skarbu Państwa. Dziennikarze upublicznili nagranie, na którym Ognisty miał powiedzieć: „pięćset hektarów na 15 lat, pół bańki rocznie z dopłat, a ty mi chcesz dać na obcinacz do paznokci?”. Czy już były społeczny asystent wiceministra Kowalskiego, pełniący także funkcję wiceprezesa Solidarności RI składał propozycję korupcyjną i powoływał się na wpływy obiecując grunty po spółce Top Farms? Te doniesienie to jedynie małe poszlaki, jednakże dające do myślenia i rzucające cień na Janusza Kowalskiego.

Wokół gruntów dzierżawionych przez Top Farms od lat odbywa się dziwna gra. Spółka nie oddała do państwowego zasobu 30% gruntów rolnych, przekreślając tym samym możliwość zawarcia kolejnej, długiej umowy na dzierżawę pozostałych. Nie wiem, dlaczego tak postąpiły jej władze, skoro inni nie wykręcali się i oddawali ziemię? Być może uznano, że nadejdą dla nich czasy łaskawsze i coś tam wykombinują w tej kwestii. Czy wydawało im się także, że czasu na załatwienie sprawy jest bardzo dużo? 12 lat upłynęło bardzo szybko (ustawa o zwrotach gruntów z dzierżaw jest z 2011 r.), a problem wokół głubczyckiej spółki urósł do rangi krajowej. O jej grunty dopytywano w Sejmie w poselskich interpelacjach, przyglądano się im podczas obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa. Zawsze, gdy coś działo się w tej sprawie był obecny Tomasz Ognisty. Nic w tym dziwnego, może pilnował, żeby czegoś z tą ziemią nie wykręcili, a może dlatego, że był zainteresowany jej dzierżawą?

Afery wszystkim znane

Czy sprawa Ognistego, Kowalskiego i Top Farms na tym się zakończy? Teraz ona przycichła. Czy wypłynie jeszcze? Być może pojawią się nowe fakty? W każdym bądź razie, na jakiś czas trzeba odłożyć ją na półkę, bo historia afer ziemskich w III RP pokazuje, że finał tych najgłośniejszych był tragiczny.

Dobrze pamiętamy jak skończyła się afera gruntowa w 2011 r. Śmiercią Andrzeja Leppera, byłego wicepremiera i ministra rolnictwa, polityka niepodrabialnego, z którym utożsamiali się rolnicy. Oficjalnie podano: Lepper targnął się na własne życie. Jak było naprawdę – spekulacji nadal jest mnóstwo. Lepper został wplątany w intrygę służb specjalnych. Media donosiły, że zaoferowano mu łapówkę za odrolnienie ziemi na Mazurach. Nie przyjął jej. Intryga spaliła się po drodze, bo ktoś miał wsypać agentów. Sąd nie doszukał się winnych tego procederu. Lepper odgrażał się potem, że wie dużo, nie tylko o tej sprawie i że wszystko wyjawi. Nie zdążył, znaleziono go martwego w siedzibie Samoobrony w Warszawie. Tego samego roku, w którym zmarł Lepper (2011 r.) przyjęto ustawę, która zobligowała dzierżawców państwowych gruntów do zwrotu 30% użytkowanej przez nich państwowej ziemi.

Aferę z poddzierżawą gruntów przez brata odwołanego wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka dopiero co przerabiały media, a wraz z nimi robili to rolnicy. Było huczne wesele wiceministra, prezent za ponad milion złotych, który jednak prezentem nie był i w końcu wypłynęła wspomniana poddzierżawa. Finałem tego skandalu była dymisja wiceministra.

Co z Kowalskim?

Ognisty jeździł tu i tam, gadał to i owo, oficjalnie o tym, że „Polska ziemia dla Polaków”, to samo, co jego pryncypał, nieoficjalnie – także to, co wiemy z nagrań – i naraził się austriacko-luksemburskiemu kapitałowi, który jest właścicielem Top Farms. Pokazano mu, kto rządzi w woj. opolskim, co wolno wojewodzie…

Na pewno ta historia zdenerwowała rolników, nie tylko tych z Opolszczyzny. Pokazała po raz kolejny, że tym, którzy są związkowcami i co mają kontakty wolno więcej niż innym. Uważam, że powinno być wręcz odwrotnie. Takie osoby powinny zachować szczególną ostrożność w tym co mówią i z kim się spotykają. Nie wolno im nawet u cioci na imieninach pomiędzy jednym i drugim kieliszkiem obiecywać czegoś, co wykracza poza ich kompetencje. Pan Ognisty, jako asystent posła i wiceministra powinien zachowywać szczególny umiar w tym co mówi. Nie wolno mu dzielić skóry na niedźwiedziu, bo to nie on będzie decydował o dalszych losach głubczyckiej ziemi.

Głód ziemi jest olbrzymi w Polsce i rolnicy nie siedzą już cicho tylko na swojej miedzy. Alarmują gdy widzą, że dzieje się coś podejrzanego w ich okolicy z dzierżawą państwowego dobra. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku Norberta Kaczmarczyka. Jeśli pan Ognisty – co sugerowały media – ma chrapkę na jakiś kawałek gruntów po Top Farms, to już teraz musi obejść się smakiem. A może chciał ją później poddzierżawiać?

Nietęgą minę musiał mieć Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, gdy po sprawie pana Kaczmarczyka wypłynęła awantura Kowalskiego. Minister przeciął kilkanaście dni temu spekulacje w temacie gruntów po Top Farms, oświadczając w mediach społecznościowych, że dzierżawa wróci do Skarbu Państwa. Czy 10 tys. ha urodzajnej ziemi pójdzie na przetargi? W jakich areałach? Dla gospodarstw rodzinnych? A może na tych gruntach powstanie kolejny Ośrodek Hodowli Zarodowej, wszak w Głubczycach stoją wysokowydajne krowy, samice o dobrych genomach, które można odkupić? A może ziemię przejmie Kietrz? Panie ministrze, decyzja należy do Pana.

Jaka to będzie decyzja? Polityczna czy ekonomiczna na wskroś? Czy gra ziemią zakończy się? Pora na konkrety.

Z ogromną przyjemnością skomentowaliśmy wydarzenia spod haseł: Janusz Kowalski, Tomasz Ognisty, Top Farms, polska ziemia dla polskich rolników, obcokrajowcy na polskiej ziemi… Zapraszam na kolejne przypisy w programie „Iwan w Dybach”.