Ministerstwo rolnictwa Ukrainy spodziewa się wzrostu cen gruntów rolnych wraz z rozpoczęciem drugiego etapu reformy rolnej. Wraz z rozpoczęciem kolejnego etapu reformy rolnej w przyszłym roku ceny gruntów na Ukrainie prawdopodobnie wzrosną .

Wzrost cen mimo wojny

Zakłada to ministerstwo rolnictwa pomimo trwającej wojny. Według resortu rolnictwa od 1 stycznia 2024 r. grunty rolne będą mogły nabywać także osoby prawne. Na rynek wyjdą ci, którzy od dawna czekali – osoby prawne, które chcą posiadać grunty w celu realizacji długoterminowych projektów inwestycyjnych – pojawią się na rynku – powiedział wiceminister rolnictwa Denis Bashlyk. To podniesie ceny.

Górny limit nabywania gruntów rolnych przez osoby prawne od przyszłego roku wyniesie 10 tys. ha. Nadal jednak obowiązuje zakaz sprzedaży państwowych i komunalnych gruntów rolnych. Najemca ma podstawowe prawo do zakupu nieruchomości. Cena minimalna za nieruchomość nie może być niższa niż jej szacunkowa wartość.

Rynek gruntów zbliża się do poziomu przedwojennego

Według zastępcy szefa Państwowej Służby Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy Dmitrija Makarenko od stycznia do początku października 2023 roku sprzedano lub wydzierżawiono około 80 tys. hektarów gruntów rolnych. Tylko w pierwszym półroczu 2021 roku do sprzedaży lub dzierżawy wydano ponad 100 tys. hektarów. W ubiegłym roku, wraz z rozpoczęciem rosyjskiej wojny agresywnej, aktywność na rynku ziemi znacząco spadła, do około 69 000 hektarów. Rynek ponownie zbliża się do poziomów przedwojennych.

Możliwy jest również handel online

Według Siergieja Buta, dyrektora zarządzającego ProZorro.Selling, państwowego elektronicznego systemu aukcyjnego dla rynku gruntów, za pośrednictwem platformy sprzedano lub wydzierżawiono dotychczas prawie 38 tys. hektarów gruntów.

Zdecydowana większość tych nieruchomości to grunty będące własnością miast lub gmin. Łącznie sprzedano 2700 ha gruntów rolnych, a wydzierżawiono 35,1 tys. ha. Według Buta, ceny ziemi są już bardzo wysokie i sięgają równowartości 1900 euro/ha.