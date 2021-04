Niemcy: Ceny dzierżawy gruntów mogą silniej wzrosnąć

Ceny dzierżawy gruntów dla niemieckich rolników wzrosły o prawie 50 procent tylko w ciągu ostatnich 10 lat. Po okresie spadku dynamiki wzrostów cen spodziewany jest ponowny silny wzrost.

Według danych sieci testowej niemieckiego ministerstwa rolnictwa (BMEL), tylko w ciągu ostatnich 10 lat ceny najmu dla niemieckich rolników wzrosły o prawie 50 procent. Najsilniejszy wzrost nastąpił w latach 2012-2015. Była to również faza boomu cen rolnych i dochodów rolniczych.

Spodziewane wzrosty cen dzierżawy

Po tym okresie dynamika cen czynszów dzierżawnych i cen gruntów ponownie osłabiła się z powodu kurczących się dochodów rolniczych. Teraz jednak może nastąpić dalszy wzrost cen na rynku ziemi - ponieważ czynniki wyzwalające są podobne, a grunty rolne są jeszcze rzadsze i bardziej poszukiwane.

Z jednej strony ogromny wzrostem cen produktów rolnych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ponadto: nienotowany wcześniej przypływ pieniędzy z banków centralnych, na walkę z kryzysem koronawirusa - przy wyjątkowo niskich stopach procentowych. To sprawia, że ​​zakup i dzierżawa gruntów ornych (także dla wielu inwestorów pozarolniczych) jest niezwykle atrakcyjną inwestycją, z wyższym, a przede wszystkim bezpieczniejszym zwrotem niż przy innych inwestycjach.

60 proc. gruntów uprawnych jest dzierżawionych

Oprócz czynników globalnych istnieją również inne przyczyny, które podnoszą ceny najmu. Dla większości rolników są to ograniczenia ekonomiczne i konieczność stałego wzrost produkcji. Trwająca konkurencja ostatecznie doprowadza wielu rolników do ruiny i jest częściowo odpowiedzialna za upadek gospodarstw.

Stały wzrost cen dzierżawy dotyka przede wszystkim rolników, którzy chcą się rozwijać i są uzależnieni od dzierżawionych gruntów. Udział dzierżawionych gruntów w całej powierzchni uprawnej w Niemczech wynosi około 60 proc. Z reguły wzrost i dalszy rozwój gospodarstw jest możliwy tylko poprzez dzierżawę.

Jednak w szczególności małe firmy nie mogą płacić wysokich cen ze względu na rosnące wymagania zarządcze, eksplozję kosztów i spadające marże - muszą z tego zrezygnować, także z powodu wysokich czynszów.

Rynek dzierżawy jest napędzany przez wiele czynników: Punktem wyjścia jest jednak to, że nie można zwiększyć gruntów rolnych, ale popyt szybko rośnie. Ostatecznie prowadzi to do zaostrzenia konkurencji o wciąż dostępną powierzchnię i gwałtownego wzrostu cen.

Ceny dzierżawy i wszechstronna konkurencja

Według BEMEL, w sezonie 2019/2020 średnia cena dzierżawy ziemi w Niemczech wynosiła 363 euro/ha (w 2018 r. 353 euro/ha). Najwyższe czynsze dzierżawne były w Północnej Nadrenii Westfalii, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie odpowiednio 519 euro/ha, 517 euro /ha i 443 euro/ha. Najniższe występowały w Sarze, Brandenburgii i Hesji odpowiednio: 84 euro/ha, 173 euro/ha i 177 euro/ha.

Nie tylko rolnicy konkurują ze sobą w Niemczech o grunty rolne. Konkurencję napędzają także gminy, państwo, energetyka i inwestorzy pozarolniczy. Tylko w latach 2004-2019 w Niemczech utracono ponad 650 000 hektarów gruntów rolnych pod budowę osiedli, terenów handlowych i dróg, z łącznej powierzchni około 16,6 miliona hektarów.