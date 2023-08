Zobacz galerię

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami obiektu magazynowego oraz na jego prezentacje.

Lokalizacja obiektu:

- Małdyty woj. warmińsko - mazurskie

- blisko kanału elbląskiego.

- do drogi ekspresowej S7 (Gdańsk-Elbląg-Warszawa): 2 minuty samochodem.

- Elbląg: 30 minut samochodem

Parametry obiektu:

- 2 (dwa) magazyny zbożowe płaskie (pojemność ok. 11 tys. ton).

- obecnie wykorzystywane do przechowywania pszenicy i owsa.

- 10 silosów z blachy falistej firmy Petkus, każdy po 150 ton pojemności.

- infrastruktura towarzysząca: kosz przyjęciowych, wialnia, linia zasypu magazynów, suszarnia do zboża Araj, budynek socjalno-biurowy.

- z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej asfaltowej.

- media (prąd, woda, kanalizacja).

- internet (światłowód).

- obiekt ogrodzony.

- użytkowanie wieczyste do 04 grudnia 2089 r.

- obiekt cały czas działający.

Kontakt:

Maciej Ciżek

Home Asset Sp. z o.o.

Tel. 600 32 66 66

maciej.cizek@homeasset.pl