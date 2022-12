Jaka była skala bezumownego użytkowania gruntów ZWRSP w latach 2016-2021 i jaki jest stan obecny? – zapytali ministra rolnictwa posłowie opozycji. Resort odpowiada…

Na koniec października br. w bezumownym użytkowaniu znajdowało się 7.104 ha gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Znakomita większość, bo aż 6.579 ha to pola które nie zostały oddane KOWR przez dzierżawców, którym zakończyły się umowy dzierżawy. Jedynie 525 ha użytkują bezprawnie inne osoby – wyniki z odpowiedzi, jaką z resortu rolnictwa otrzymali posłowie opozycji.

W interpelacji do ministra rolnictwa i rozwoju wsi posłowie KO - Dorota Niedziela, Kazimierz Plocke i Jakub Rutnicki, zwrócili się o informacje dotyczące ochrony gruntów rolnych ZWRSP przed nieuprawnionym wykorzystywaniem w formie bezumownego użytkowania. Jak argumentowali w interpelacji: „do biur poselskich docierają informacje o nieuprawnionym wykorzystywaniu państwowych gruntów w przeszłości, nazywanym również piractwem rolnym.”

Ile traci Skarb Państwa?

Posłowie poprosili o dane liczbowe, dotyczące skali bezumownego użytkowania gruntów ZWRSP od roku 2016 do końca października 2022 roku, zaległości czynszowych z tego tytułu, oraz skuteczności kar i sankcji, jakie czekają bezumownych użytkowników.



Z odpowiedzi wynika, że w 2016 r. było to 9.695 ha, w 2017 r. – 12.697 ha, w 2018 r. – 25.940 ha, w 2019 r. – 17.256 ha, w 2020 r. – 11.074 ha, a w 2021 r. – 8.131 ha. Na 31 października 2022 r. bezumownie użytkowane było zaś 7.104 ha gruntów ZWRSP, a wymagana należność czynszowa za ten areał wynosi łącznie 758.812,68 tys. zł, z czego 698.549,90 tys. zł to należności od dotychczasowych dzierżawców ziemi, a 60.262,78 tys. zł od "osób trzecich.

Jak wyjaśnia MRiRW, bezumowni użytkownicy nie mogli i nie mogą starać się o dopłaty bezpośrednie, gdyż warunkiem ubiegania się o nie jest posiadanie tytułu prawnego do użytkowanych gruntów. Według jednak szacunkowych danych dopłaty bezpośrednie, jakie mogłyby zostać do nich przyznane to w sumie od 9 do 12 mln zł rocznie.

Czy sankcje odnoszą skutek?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapytali też, czy podwyższenie czynszu dzierżawnego z tytułu bezumownego użytkowania do 30-krotności wywoławczej wysokości czynszu należnego od danej nieruchomości, to kara która odnosi właściwy skutek. Chcieli się również dowiedzieć, ile pieniędzy wpłynęło do Skarbu Państwa wskutek egzekwowania tego przepisu.

Z przekazanej przez wiceministra rolnictwa Romanowskiego odpowiedzi tego się jednak nie dowiemy. Czytamy w niej bowiem tylko, że: „Zgodnie z art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład ZWRSP bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty na rzecz KOWR wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej 30-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Z art. 39b ust. 2 ww. ustawy wynika, że wysokość tego wynagrodzenia ustala się na dzień, w którym KOWR zażądał zwrotu nieruchomości. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w KOWR, dzierżawcy co do zasady są informowani o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy, jak i terminie jej wydania, a ponadto w przypadku wygasających umów dzierżawy, dzierżawcy są informowani o konsekwencjach, zarówno prawnych jak i finansowych, odmowy wydania protokołem zdawczo-odbiorczym dotychczas dzierżawionych nieruchomości.”

Jak będzie kara dla posła?

Parlamentarzyści chcieli się również dowiedzieć, ile wyniesie miesięcznie karny czynsz dzierżawny za bezumowne użytkowanie gruntów ZWRSP naliczony Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie w Wielkopolsce, której prezesem i udziałowcem jest poseł Zbigniew Ajchler. „Jak wiadomo umowa poddzierżawy dla Spółdzielni zakończyła się 11 października 2022 roku i od tego czasu obsiane grunty są użytkowane bezumownie” – piszą posłowie w interpelacji. Przypomnijmy, że Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie uzyskała zgodę z KOWR na poddzierżawę 250 ha państwowych gruntów od innej spółki na... niecałe dwa miesiące i zdążyła ja w tym czasie uprawić, teoretycznie nie mając gwarancji, iż zbierze plony.

„W sprawie dotyczącej wygasłej umowy poddzierżawy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie należy zauważyć, że Oddział Terenowy KOWR w Poznaniu prowadził procedurę dotyczącą przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i zakończyła się ona jej przedłużeniem w odniesieniu do części przedmiotu umowy dzierżawy na jeden rok, zaś pozostała część gruntów zostanie rozdysponowana w przetargach na rzecz rolników indywidualnych. Z informacji przekazanych przez KOWR nie wynika zatem, aby dotychczas dzierżawione grunty znajdowały się w bezumownym użytkowaniu” – odpowiada minister.