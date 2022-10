Gdy wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk opuszczał resort, rolników śledzących wydarzenia nurtowała pewna kwestia: czy i kiedy KOWR może zgodzić się na poddzierżawienie państwowych gruntów.

Nasi Czytelnicy z pewnością pamiętają okoliczności, w jakich doszło do zdymisjonowania byłego wiceministra rolnictwa. Jedną ze spraw, która budziła wówczas kontrowersje była sprawa poddzierżawy państwowej ziemi przez jego brata. Z komentarzy na naszych forach wynikało, że niewielu rolników w kraju miało świadomość i wiedzę, że taka poddzierżawa jest w ogóle możliwa. Na wyczerpujące informacje z KOWR trzeba było poczekać, ale dziś możemy się już nimi podzielić.

Prawnie dopuszczalne

O tym, że obowiązujące prawo zakłada możliwość poddzierżawienia ziemi od oficjalnego dzierżawcy gruntów z zasobu Skarbu Państwa, dowiedzieliśmy się szybko. Wątpliwości rozwiał szybko sam minister Henryk Kowalczyk, odpowiadając na pytania posłów opozycji w Sejmie, jeszcze zanim jego podwładny dostał dymisję. Przepisy zakładają taką możliwość, choć jedynie w szczególnych okolicznościach. Kwestii, czy okoliczności takie wystąpiły w konkretnym przypadku brata podwładnego minister nie rozstrzygnął.

KOWR tymczasem w przesłanym nam wyjaśnieniu pisze, że „poddzierżawa gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest możliwa i prawnie dopuszczalna. Zgodnie z treścią zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyrazić zgodę na poddzierżawę całości lub części nieruchomości rolnej, na czas określony, nie dłuższy niż pozostały do wygaśnięcia umowy dzierżawy, w szczególności jeżeli dzierżawca m.in. nie jest w stanie, z przyczyn zdrowotnych lub innych uzasadnionych powodów, przez czas określony, prowadzić działalności na całości lub części przedmiotu dzierżawy. W takiej sytuacji, w odniesieniu do umów poddzierżawy zawieranych na okres do 12 miesięcy, zgodnie z treścią ww. zarządzenia zgoda Dyrektora Generalnego KOWR nie jest wymagana. W innych okolicznościach do zawarcia umowy poddzierżawy wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego KOWR. Wszystkie wnioski o zgodę na poddzierżawę są rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji dzierżawcy.”

Dany przypadek

Gdy wyjaśnienia te uznaliśmy za niewystarczające, w odniesieniu do konkretnego przypadku brata byłego wiceministra, KOWR jeszcze szerzej zacytował obowiązujące przepisy, ale też kilka zdań poświęcił omówieniu wskazanej sprawy:

„Przekazanie w poddzierżawę nieruchomości o powierzchni 141,1817 ha położonej w obrębie Kępie na terenie gminy Kozłów na rzecz Pana Konrada Kaczmarczyka nastąpiło za uprzednią zgodą wydzierżawiającego, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w związku z wnioskiem obecnego dzierżawcy tej nieruchomości na podstawie pkt. 4.7 1) załącznika do Zarządzenia nr 105/2020/Z Dyrektora Generalnego KOWR z 20 lipca 2020 (nie jest w stanie, z przyczyn zdrowotnych lub innych uzasadnionych powodów, przez czas określony, prowadzić działalności na całości lub części przedmiotu dzierżawy).”

Polowanie na jednorożca

Na odpowiedź na zapytanie: "Ile decyzji dotyczących zgody na poddzierżawę gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostało wydanych na mocy zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości, czyli od 2020r.?", czekać musieliśmy najdłużej. Fakt, iż niewielu naszych Czytelników o możliwości poddzierżawienia ziemi od oficjalnego dzierżawcy gruntów z zasobu Skarbu Państwa wiedziało, w świetle uzyskanych informacji wydaje się uzasadniony.

Jak wynika z przesłanych danych, w skali kraju KOWR nieczęsto zgadza się na takie rozwiązanie.

„Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez oddziały terenowe KOWR, w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r., na terenie całego kraju KOWR wyraził 65 zgód na poddzierżawę nieruchomości ZWRSP, w tym 21 zgód zostało wydanych po uprzednim uzyskaniu przez OT KOWR zgody Dyrektora Generalnego KOWR.” – pisze nam rzecznik KOWR, Karolina Gaweł.

Jak wynika z kolei z informacji przekazywanych przez Neewsweeka, w 2021 roku KOWR taka zgodę wyraziło 17 razy, a do końca czerwca 2022 – 16-krotnie. Trudno więc nie zgodzić się z opinią w tym tygodniku, że KOWR podobne zgody wydaje "incydentalnie". Potencjalny rolnik ma więc nikłe szanse by spotkać szczęśliwca, któremu taką poddzierżawę udało się uzyskać…