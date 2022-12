Czy Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen został uznany za Pierwszego Rolnika III RP? Pytanie "w sprawie patologii w nabywaniu ziemi rolnej przez prezesa PKN Orlen" skierowała w Sejmie do ministra rolnictwa poseł Dorota Niedziela (KO).

Poseł Dorota Niedziela (KO) po raz kolejny zajęła się sprawą dzierżaw, sprzedaży i pierwokupu ziemi rolnej pozostającej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Tym razem pytanie "w sprawie patologii w nabywaniu ziemi rolnej przez prezesa PKN Orlen" skierowała do ministra rolnictwa bezpośrednio z mównicy sejmowej.

- Ostatnio cała Polska dowiedziała się, że w sierpniu br. KOWR zrezygnował z ustawowego prawa pierwokupu w momencie nabywania 16 ha gruntów rolnych przez prezesa PKN Orlen (okolice miejscowości Borkowo Lęborskie w gminie Choczewo - dop. redakcji), na terenie gdzie głód ziemi jest powszechnie znany i rolnicy czekają na możliwość dzierżawy ziemi, by powiększyć swoje gospodarstwa. Czy prezes Orlenu został uznany za Pierwszego Rolnika III RP? - zapytała poseł Niedziela, prosząc jednocześnie m.in. o wyjaśnienie: dlaczego KOWR nie skorzystał w tym przypadku z prawa pierwokupu wspomnianej działki.

Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa poinformował w odpowiedzi, że KOWR od 1 stycznia 2020 r do 30 września br. otrzymał w sumie 24 tys. 350 zawiadomień o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu przy transakcji sprzedaży ziemi i tylko w odniesieniu do 103 transakcji skorzystał z tego prawa, czyli w 0,42 procentach.

- Twierdzenie, że doszło do jakichś malwersacji absolutnie nie trzyma się kupy, nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ KOWR za każdym razem dokonuje analizy przysługującego mu prawa pierwokupu. Analiza wiąże się z zapotrzebowaniem na takie grunty przez lokalnych rolników - mówił wiceminister.

- W przypadku tej działki, ważnym argumentem był fakt, że nabywcą nieruchomości był właściciel sąsiedniej działki, czyli Daniel Obajtek - dodał Krzysztof Ciecióra.

Przypomniał, że od wielu lat funkcjonujemy w systemie prawnym, który był również konstruowany w czasach rządów PO oraz PSL.

- I w ramach tego systemu, Daniel Obajtek wykazał prawnie, że przysługuje mu tytuł rolnika i również jest zobligowany do prowadzenia działalności rolniczej na tym gruncie. W świetle prawa jest tutaj wszystko w porządku - ocenił Ciecióra.

Dodatkowo, jak zaznaczył wiceminister: "KOWR w toku prowadzonej analizy uzyskał informacje z urzędu gminy Choczewo i Pomorskiej Izby Rolniczej, czyli od podmiotów, które mają najlepszą informację co do realnego zapotrzebowania i sytuacji miejscowych rolników i z tej analizy wynikało, że tam jest średnie albo małe zapotrzebowanie na tego rodzaju grunty"

- Mało tego, w najbliższej przyszłości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie gminy Choczewo i gmin sąsiadujących mają wrócić nieruchomości rolne które znacznie przewyższają te 16 ha, o których tu mówimy. To będzie kilkaset hektarów, które realnie można będzie (po dokonaniu analizy) przekazać do podziału miejscowym rolnikom, do czego KOWR miejscowy już się przygotowuje - dodał Krzysztof Ciecióra.

- Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności i przepisy, trudno jest tu stwierdzić jakąkolwiek ingerencję sił trzecich i jakiekolwiek niewywiązanie się z kwestii formalnych, które obowiązują obecnie w Polsce - stwierdził Ciecióra i dodał, że warto podkreślić, że ziemia, którą nabył Daniel Obajtek dalej będzie uprawiana, będzie prowadzona produkcja rolna, a to z punktu widzenia KOWR jest najważniejsze.

Głos w Sejmie zajął też poseł Kazimierz Plocke (KO), który stwierdził: - Mamy prawo sądzić, że analizy, które przeprowadza KOWR nie do końca są rzetelne. Mamy do czynienia z selektywnością podejmowanych decyzji w stosunku do przyszłych nabywców gruntów rolnych. To opisują dziennikarze w swoich raportach.

- Według NIK, KOWR od lat nie wykorzystuje zaplanowanych pieniędzy na realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Np. w 2021 r. z zaplanowanych 220 mln zł w planie finansowym na ten cel wykorzystano zaledwie 112 mln zł, czyli 51% środków - dodał poseł Plocke.

Dorota Niedziela w ramach sprostowania wypowiedzi wiceministra Ciecióry stwierdziła, że nie chce jej się wierzyć w to, że nikt z okolicznych rolników w gminie Choczewo nie chciał kupić 16 ha dobrej ziemi.

- W tej chwili do Prokuratury wzywani są wszyscy ludzie, którzy pisali o nieruchomościach i nieprawidłowościach prezesa Orlenu przy nabywaniu ziemi. Jak ci ludzie mają mówić, że chcą kupić, skoro się boją - pytała w Sejmie posłanka Niedziela.