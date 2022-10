74.357 hektarów ziemi w ciągu dwóch winno wrócić do zasobu Skarbu Państwa, a KOWR powinien te grunty rozdysponować wśród rolników indywidualnych. Czy aby na pewno?

Wiadomo, znowelizowana w 2011r. ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa była zaskoczeniem i ciosem dla wielkich dzierżawców, ale była też odpowiedzią na głód ziemi wśród rolników indywidualnych, na których zgodnie z Konstytucją i porządkiem prawnym opiera się ustrój rolny w Polsce.

Spółki, których dotyczył obowiązek dokonania ustawowych wyłączeń 30% areału, różnie jednak do sprawy podeszły. Jedne wyłączyły grunty, inne tego nie zrobiły. Wydawać by się mogło, że podjęte wówczas decyzje są ostateczne. Ci więc, którzy 30% ziemi oddali, będą mogli ubiegać się o przedłużenie umów dzierżawy, a ci którzy ustawowego obowiązku nie wykonali – będą musieli ziemię oddać w całości, gdy upłynie termin umowy dzierżawy.

Wydawać by się też mogło, że ci drudzy swoje decyzje podejmowali racjonalnie i znali ich konsekwencje. Wszak nie da się zjeść ciastka i nadal mieć to ciastko? Prawo dawało zaś dzierżawcom czas, by zakończyć działalność zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. KOWR nie podał ilu wielkich dzierżawców z możliwości wyłączeń skorzystało, a ilu tego nie zrobiło. Wiadomo jednak, że ponad 60 proc. przedsiębiorstw, których obejmował ten oblig, wywiązało się z niego.

Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych KOWR przekazał dane, mówiące ile ziemi w poszczególnych województwach winno w ciągu dwóch najbliższych lat wrócić do zasobu Skarbu Państwa od spółek, które 30% nie wyłączyły ze swoich dzierżaw. Okazuje się, że w skali kraju będzie to w przyszłym roku 37 636 ha, a w 2024 roku kolejne 36 721 hektarów gruntów rolnych. Łącznie daje to aż 74 357 ha! Około 50 tys. ha wrócić powinni do Zasobu w kolejnych latach, do 2033r.

Mamy uwierzyć, że spółki dzierżawiące taki areał pogodziły się z losem i opuszczą bez oporów użytkowaną ziemię? Czas już pokazał, że wcale tak nie jest. Im bliżej terminów zwrotu ziemi, tym częściej w publicznym dyskursie pojawia się pytanie nie jak zagospodarować tą ziemię, ale czy to w ogóle zrobić.

Gdy milowymi krokami zbliżać zaczęły się terminy zakończenia dzierżaw tysięcy hektarów państwowej ziemi, w mediach ruszył festiwal dywagacji, czy odbieranie ziemi prężnie rozwijającym się i innowacyjnym w branży rolnej firmom ma uzasadnienie. Jako argumentów używano ostatnio zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Zadziwiające, że w narracji towarzyszącej przedstawianiu problemu wielkich dzierżaw, podnoszono wątki marnowanego potencjału i osiągnięć spółek, ale i niepewnej przyszłości ich pracowników, skazanych być może na bezrobocie. Nikt natomiast nie mówił o wielomilionowych dopłatach bezpośrednich, jakie trafiają rokrocznie na konto takiego dzierżawcy, ani o tym, że za dzierżawę ziemi, płaci on wielokrotnie mniej, od rolnika indywidualnego, który grunty wydzierżawił w ostatnich latach. Nikt nie ubolewa też na tym, że spółki które nie dokonały wyłączeń, nie zadbały o swoich wieloletnich pracowników, choć miały na to 10 lat.

Nikt też wreszcie nie podnosi argumentu, że skoro ponad 60 proc. dzierżawców wywiązało się z obowiązku wyłączeń gruntów, to pozostałym, którzy tego nie zrobili, państwu nie wolno nadać statusu „świętej krowy”, bo to zwyczajnie deprecjonowałoby instytucje państwa i prawa w naszym kraju.

Trudno tu rozstrzygać, czy w obecnych ciężkich czasach, rolnicy indywidualny są w stanie zagospodarować grunty z wielotysięcznych dzierżaw na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, czy na Pomorzu Zachodnim. Trudno jednak nie zauważyć, że państwo i prawo stracą na wiarygodności i zaufaniu, jeśli te grunty nie wrócą do Skarbu Państwa i nie nastąpi „nowe rozdanie”.

Źle już świadczy o naszym państwie sam fakt, że rolnicy indywidualni muszą przypominać KOWR i MRiRW, by egzekwowały zapisy ustawy w kwestii wieloletnich wielkich dzierżaw, a jeszcze gorzej, że odpowiedzialne instytucje nie przygotowały się odpowiednio wcześniej do tego poważnego zadania.