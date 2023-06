Dyrektor opolskiego KOWR unieważnił przetarg na dzierżawę 560 hektarów, które spółka Top Farms zwróciła do zasobu Skarbu Państwa. I z tego prawdopodobnie powodu nie jest już dyrektorem.

Grunty po Top Farms wciąż leżą odłogiem, a rolnicy prawdopodobnie nie otrzymają w dzierżawę działek, które wygrali w przetargach. Jak donosi portal opolska360.pl, przetargi na dzierżawę unieważnił dyrektor opolskiego oddziału KOWR Henryk Kuriata, ponieważ dopatrzył się nieprawidłowości, które skutkować miały faworyzowaniem pewnej grupy rolników.

Dyrektor generalny KOWR uznał jednak te działania za bezzasadne i zwolnił Kuriatę ze stanowiska. Sprawę przetargu bada jednak prokuratura.

Zawiadomienie do prokuratury

Były dyrektor opolskiego KOWR Henryk Kuriata 2 czerwca złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wynika z niego, że w przetargu dotyczącym dzierżawy 19 działek w powiecie głubczyckim, jaki przygotowywał opolski KOWR w okresie od lutego do kwietnia, doszło do nieprawidłowości. Miały one polegać "na zmianie reguł wiązania złożonych ofert z nieruchomościami wystawionymi w przetargu", co miałoby wpływ na wynik postępowania przetargowego – wyjaśnia na łamach opolska360.pl prokurator Stanisław Bar.

Chodziło o to, że rolnik wskazany jako kandydat na dzierżawcę nie może uczestniczyć już w przetargu na inną nieruchomość z tego samego przetargu. Z tego powodu miano dokonać zmiany kolejności nieruchomości wiązanych z ofertami w przetargu - czytamy na regionalnym portalu. Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie sprawdzające.

Personalne roszady

Wedle medialnych doniesień, p.o. dyrektora KOWR w Opolu Henryk Kuriata, anulował przetarg właśnie z powodów wskazanych w zawiadomieniu zmian, a winnymi owych nieprawidłowości miałoby być dwóch pracowników KOWR w Opolu. Wprowadzone przez nich zmiany miały zaś skutkować tym, że atrakcyjne działki trafiłyby w ręce określonej grupy rolników - wskazuje opolska360.pl.

W sprawie interweniował jednak dyrektor generalny KOWR, który żadnych nieprawidłowości w przetargu się nie dopatrzył i Henryka Kuriatę zdjął ze stanowiska. Stanowisko jego zastępcy stracił także Piotr Semak. Nowym dyrektorem opolskiego oddziału KOWR został Waldemar Janeczek, a jego zastępcą -Dariusz Chodorowski - dowiadujemy się ze strony internetowej KOWR Opole.