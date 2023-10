Mieszkańcy obszarów wiejskich za kluczowe przyczyny trudności w zakupie ziemi na rynku prywatnym uznają względy finansowe. Rolników po prostu nie stać na zakup ziemi po cenach rynkowych - wynika z raportu Polska wieś i rolnictwo 2023.

61,4% respondentów badania Polska wieś i rolnictwo uważa, że na wsi zostają osoby, które chcą tu mieszkać i się rozwijać, a 11,9%, że zostają głównie osoby, które nie widzą dla siebie innej alternatywy.

Ale czy mogą się rozwijać?

Jak już o tym pisaliśmy, tylko 3,2% respondentów cytowanego badania zdecydowanie chciałoby się przeprowadzić do miasta, a 58,9% zdecydowanie nie chciałoby tego zrobić. Ogółem za przeprowadzką do miasta opowiada się 13,8% mieszkańców, a przeciwnych takiemu pomysłowi jest 86,2% z nich.

W raporcie podkreślono fakt, że wyzwaniem dla demografii wsi jest to, że największą skłonność do migracji ze wsi do miast odnotowuje się wśród osób młodych. Jak ich zatrzymać?

Zdaniem respondentów, sposobem na zachęcenie młodych osób do zajęcia się rolnictwem jest przede wszystkim wprowadzenie ułatwień przy zakupie ziemi i przejmowaniu gospodarstwa rolnego (77,7%) oraz wprowadzenie ułatwień w rozpoczynaniu działalności gospodarczej związanej z rolnictwem (71,6%). Podobne opinie na ten temat wyrażają zarówno rolnicy, jak i osoby niezwiązane z rolnictwem.

W stosunku do lat 2021-2022 znacząco wzrosła liczba osób przekonanych, że podstawowym powodem nabywania gruntów jest chęć powiększenia gospodarstwa rolnego – w 2021 roku 22% rolników zaznaczyło ten czynnik jako pierwsze wskazanie, w 2022 roku – 36%, a w 2023 roku – 61% rolników.

Drugim najczęstszym powodem nabywania gruntów rolnych w Polsce według mieszkańców obszarów wiejskich jest traktowanie ziemi jako lokaty kapitału (47% ogółem, w tym 22% I wskazanie). W następnej kolejności wskazywano na zakup ziemi pod zabudowę jednorodzinną/rekreacyjną (38% ogółem, w tym 14% I wskazanie) oraz chęć zwiększenia wysokości dopłat bezpośrednich (35% ogółem, w tym 12% I wskazanie).

Rolników nie stać na zakup ziemi

Mieszkańcy obszarów wiejskich za kluczowe przyczyny trudności w zakupie ziemi na rynku prywatnym uznają względy finansowe: „rolników nie stać na zakup ziemi po cenach rynkowych” - 51% wskazań ogółem, a także „bardziej opłaca się oddawać ziemię w dzierżawę niż ją sprzedać” - 47% ogółem. Powody te są kluczowe zarówno w opinii rolników, jak i osób niezwiązanych z rolnictwem, co więcej, ich znaczenie istotnie wzrosło w porównaniu z rokiem 2021 i 2022.

I nie ma się co dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę ostatnie dane GUS na temat średnich cen ziemi w Polsce: