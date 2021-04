Rosja: Drugi darmowy hektar dla obywateli

W celu zasiedlenia odległych terenów mają zostać powiększone „hektary Dalekiego Wschodu”. Rząd rosyjski przedstawił projekt ustawy Dumie Państwowej, wraz z programem finansowania.

Obywatele mogą ubiegać się o drugi hektar ziemi na „Dalekim Wschodzie” kraju, jeśli mogą udowodnić, że pierwszy został z powodzeniem wykorzystany. Rząd chce też rozszerzyć program na Arktykę. Według oficjalnych informacji od rozpoczęcia programu w czerwcu 2016 r. ponad 89 800 Rosjan otrzymało działki o łącznej powierzchni 62,5 tys. ha.

Nieruchomość ma być udostępniana obywatelowi bezpłatnie do użytku przez pięć lat. Po upływie tego okresu nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawienia lub przekazywana obywatelowi jako własność.

Obywatele mogą wykorzystywać hektar ziemi do budowy budynku mieszkalnego lub do prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób niewykorzystane grunty powinny zostać aktywowane gospodarczo, co też zwiększy wpływy podatkowe do budżetu państwa.