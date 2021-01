USA: Ceny gruntów ornych wzrosły najwięcej od 6 lat

W trzecim kwartale 2020 roku ceny ziemi uprawnej w środkowym pasie uprawy kukurydzy w USA wzrosły średnio o 2 procent rok do roku. To największy wzrost cen ziemi od 6 lat.

Mimo to oczekuje się większej liczby bankructw gospodarstw. Powody to wygaśnięcie dotacji państwowych - bez czego wielu rolników nie osiąga dochodu. W ostatnich latach nieruchomości rolnicze stanowiły zazwyczaj około czterech piątych całkowitej wartości aktywów gospodarstw rolnych w USA.

Wartości gruntów ornych ustabilizowały się od 2014 r. po długim trendzie aprecjacji od lat 80. Istnieją jednak duże różnice regionalne zarówno pod względem wartości gruntów ornych, jak i trendów wzrostu.

Kwartalne badanie bankierów rolnych przeprowadzone przez Federal Reserve Bank of Chicago pokazuje, że ceny gruntów ornych w centralnym pasie kukurydzy wzrosły o 2 procent rok do roku w trzecim kwartale 2020 roku. Oceniono rozwój cen w stanach Iowa, Illinois, Wisconsin, Indiana i Michigan.

Wzrost cen był spowodowany bardzo niskimi stopami procentowymi, dodatkowymi płatnościami rządowymi i pewnym wzrostem cen produktów rolnych. Stany Indiana i Wisconsin przodowały ze skokiem cen ziemi ornej odpowiednio o 6 i 3 procent w stosunku do poprzedniego roku. 2 proc. wzrost wartości gruntów rolnych w Illinois i 1 proc. w Iowa był skromniejszy. Jednak w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku ceny gruntów ornych pozostały w dużej mierze niezmienione, a wartości w Illinois spadły nawet o 2 procent.

Zdecydowana większość respondentów spodziewa się, że ceny gruntów rolnych pozostały stabilne w czwartym kwartale 2020 r

W innych stanach rolniczych, które nie zostały zbadane przez Bank of Chicago, ceny gruntów ornych rosły rok do roku w trzecim kwartale 2020 roku. Średni wzrost w Oklahomie i zachodnim Missouri wyniósł ponad 5 procent, a w Kansas nieco poniżej 5 procent. Jedynym wyjątkiem była Nebraska, gdzie ceny ziemi rolnej spadły bardzo znacząco o 4 proc.