Ziemia na sprzedaż i do wydzierżawienia - przegląd ofert

W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych ofert w zakresie nieruchomości rolnych. Ile zatem zapłacimy za zakup lub za wydzierżawienie ziemi?

Przeglądając oferty na Giełdzie Rolnej natrafiliśmy na kilka interesujących propozycji. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich.

200 ha do wydzierżawienia

W województwie Warmińsko-Mazurskim do wydzierżawienia od sezonu 2021 - 2022 trafiło 200 ha gruntów ornych. Jak dowiadujemy się z ogłoszenia, ziemia położona jest w okolicach Węgorzewa i zaliczana jest do klasy bonitacyjnej III i IV. Cena dzierżawy została oszacowana na 2000 zł/ha.

Ziemia na sprzedaż

Na sprzedaż wystawione zostały grunty rolne w województwie Warmińsko-Mazurskim, w powiecie piskim. Spośród 30 ha, 10 stanowią grunty orne, a pozostałe 20 to łąki oraz pastwiska. Całość wyceniona jest na 1,2 mln zł.

Co więcej, sprzedawca zaznacza iż grunty przylegają bezpośrednio do siedliska i istnieje możliwość zakupu ziemi wraz budynkiem mieszkalnym oraz nowo wybudowaną oborą.

A może zakup gospodarstwa?

Jeśli interesowałby Was zakup całego gospodarstwa, to ciekawą ofertą może być ogłoszenie z Podlasia, gdzie w miejscowości Słochy Annopolskie wystawiono na sprzedaż gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 13 ha.

Na 6-ha posesji znajduje się dom mieszkalny, obora o wymiarach 12x24, stodoła oraz 2 budynki gospodarcze.

Z treści ogłoszenia dowiadujemy się, że gospodarstwo dostosowane było do hodowli mlecznej, jednak obecnie prowadzona jest hodowla bydła rzeźnego.

Za całość przyjdzie nam zapłacić 1,25 mln zł, a sprzedawca daje również możliwość zakupu samego siedliska o powierzchni 6 ha wraz z zabudowaniami za 900 tys. zł.

A Wy jak uważacie, czy powyższe ceny są atrakcyjne? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Pozostałe oferty z kategorii nieruchomości znajdziecie na Giełdzie Rolnej!