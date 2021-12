10 mld zł pomoże biednym i powstrzyma inflację?

Tarcza antyinflacyjna - przygotowana przez rząd, a przyjęta w Sejmie – ma powstrzymać inflację i pomóc osobom najbiedniejszym znosić jej skutki.

Wczoraj Sejm uchwalił dodatek osłonowy.

Kto dostanie dodatek osłonowy?

Sejm uchwalił ustawę o dodatku osłonowym

Dodatek osłonowy ma przeciwdziałać wzrostowi cen i ochronić osoby najbiedniejsze przed skutkami inflacji.

- Chciałbym zaznaczyć, że dodatek osłonowy jest tylko małą częścią przedstawionej przez premiera Mateusza Morawieckiego tarczy antyinflacyjnej, która systemowo będzie wspierała gospodarstwa domowe i przedsiębiorców – mówił wczoraj w Sejmie poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość.

Kropla w morzu potrzeb?

- Mam ogromny zaszczyt przedstawić kolejny projekt z pakietu tarczy antyinflacyjnej – ustawę o dodatku osłonowym. Wszystkie te rozwiązania mają na celu zahamowanie inflacji, ale jednocześnie nie hamują wzrostu gospodarczego, wspierając tych, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują – deklarowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, prezentując projekt o dodatku osłonowym.

Posłowie opozycji wskazywali natomiast na cząstkowy i niewystarczających charakter działań już podjętych i potrzebę długofalowego planowania rozwoju, także energetyki.

- Skrajne ubóstwo wzrosło z 4,2% w 2019 r. do 5,2 %, tj. o ok. 378 tys. Polaków, w tym o ok. 90 tys. dzieci, więcej niż było w roku 2019 – wyliczał poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. - Według Eurostatu 17% Polaków jest zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem socjalnym. W przypadku Czech to jest np. 11%. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w strefie, gdzie pod tym względem są niższe procenty, bo w przypadku Rumunii to jest prawie 37%. Strefa niedostatku dotyka 40% Polaków, ale na wsi niedostatkiem jest dotkniętych 52% Polaków. I o tym też musimy mówić, dyskutując m.in. o tym dodatku.

Wczoraj Sejm wezwał też UE do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy.

Sejm przyjął uchwałę ws. zawieszenia handlu uprawnieniami do emisji

W trakcie debaty nad dodatkiem osłonowym też o tym problemie mówiono.

- Przede wszystkim należy zawiesić unijny system handlu uprawnieniami, bo to dlatego dzisiaj mamy taką cenę energii, co bezpośrednio uderza w naszych obywateli – przekonywał poseł Krystian Kamiński, Konfederacja, i wskazywał, że sam węgiel jest tani, a to uprawnienia są drogie. Zdaniem posła należy więc zawiesić także wprowadzenie Zielonego Ładu, „który jest głównym sprawcą wysokich cen energii”.

Poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość, przekonywał, że handel emisjami to efekt rządów PO i PSL:

- Decyzje rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u z roku 2008 i roku 2014 spowodowały, ten unijny system handlu emisjami, spekulacyjny, że ten parapodatek jest dzisiaj najwyższy w historii. Osiągnął 90 EUR za 1 t. W 2014 r. było to 6 EUR. To jest wina Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I nic z tym nie robicie – mówił.

Posłowie opozycji wskazywali w odpowiedzi, że PiS rządzi już od 6 lat.

- Pan Janusz Kowalski nie zauważył, że jak był rząd Donalda Tuska, to uprawnienia do emisji CO2 były w dużej mierze bezpłatne, ponieważ załatwił to podczas posiedzeń negocjacyjnych w Unii Europejskiej. Tymczasem ta strona w ogóle nie negocjuje i podpisuje się od razu – ot tak, lekko – oddając np. sprawę 55-procentowego ograniczenia emisji w 2030 r. Za to, żeby uniknąć dyskusji o praworządności, zgodziliście się na najtrudniejszą dla nas decyzję transformacyjną dotyczącą 2030 r. Podpisujecie się i zarazem nie robicie żadnej transformacji – ripostował poseł Tomasz Piotr Nowak, Koalicja Obywatelska.

Na dziś wystarczy?

9 grudnia Sejm uchwalił też ustawę czasowo obniżającą akcyzę na paliwa i prąd:

Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd

- 10 mld zł na tarczę antyinflacyjną, obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23% do 8%, zniesienie akcyzy na energię elektryczną, obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23% do 8%, obniżka VAT na ciepło z 23% do 8%, obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do zera do końca maja 2022 r. i wreszcie prezentowany dzisiaj dodatek osłonowy, na który przeznaczamy ponad 4 mld zł. Te wszystkie rozwiązania w pakiecie nie tylko hamują inflację, lecz także wspierają odbiorcę wrażliwego, nie hamując jednocześnie rozwoju gospodarczego – podsumowała debatę minister Anna Moskwa.

Podkreśliła, że obecnej sytuacji w energetyce nie można było przewidzieć.

- Czy któryś z tych analityków był w stanie przewidzieć to, co stało się z Gazpromem? Czy któryś z tych analityków był w stanie przewidzieć, że Rosjanie zablokują rezerwy, że Rosjanie nie będą uzupełniać magazynów i nie będą przekazywać gazu na czas w takiej ilości, w jakiej jest on potrzebny? Żaden z tych analityków nie był w stanie tego przewidzieć. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że jest to jedna z głównych przyczyn wzrostu cen gazu i cen energii.

Jak dodała, wysoki udział OZE nie gwarantuje niskiej ceny energii - w Niemczech udział OZE to 43%, a jednocześnie cena energii jest dwukrotnie wyższa niż w Polsce. Minister podkreśliła, że „jedynie nasz rząd ze wszystkich rządów państw europejskich przyjął kompleksowe rozwiązanie, kompleksową tarczę antyinflacyjną. Chodzi zarówno o rozwiązania w dotyczące VAT i akcyzy, jak i o dodatek osłonowy”.