Zezwolenie na stosowanie glifosatu w państwach członkowskich UE wygasa już 15 grudnia bieżącego roku. - Na niewiele ponad miesiąc przed tym terminem nadal nie wiadomo, czy rolnicy będą mieli dostęp do tej, niezbędnej im substancji. Na 16 listopada br. zaplanowane jest kolejne głosowanie w tej sprawie, ale co do jego wyników, kolejny raz nie możemy być pewni - alarmuje Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

13 października państwa członkowskie głosowały w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCOPAFF) nad wnioskiem Komisji dotyczącym odnowienia na 10 lat stosowania glifosatu. Nie uzyskano jednak większości kwalifikowanej w Stałym Komitecie. W rezultacie propozycja oparta na opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zostanie przedłożona Komisji Odwoławczej. Oczekuje się, że komisja omówi i zagłosuje nad wnioskiem Komisji w pierwszej połowie listopada.

- Jako Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wyrażamy swój niepokój przedłużającą się procedurą odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat w Unii Europejskiej. Śledzimy z uwagą kolejne głosowania w tej sprawie w gremiach unijnych, które nie przynoszą rozstrzygnięcia, podczas, gdy zezwolenie na stosowanie glifosatu w państwach członkowskich UE wygasa już 15 grudnia bieżącego roku. Na niewiele ponad miesiąc przed tym terminem nie wiemy, czy będziemy mieli dostęp do tej niezbędnej dla nas substancji. Na 16 listopada br. zaplanowane jest najbliższe głosowanie, tym razem w Komitecie Odwoławczym, co do wyników którego kolejny raz nie możemy być pewni - alarmuje PZPRZ w listach skierowanych m.in. do Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa i Stelli Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia.

Potrzebujemy glifosatu

Jak argumentuje Przemysław Bochat, prezes Związku: - My, rolnicy nie jesteśmy politykami i nie mamy żadnego wpływu na to jakie polityczne decyzje zostaną podjęte. Ale wiemy jedno - potrzebujemy dostępu do glifosatu, jeżeli nie chcemy doprowadzić do zahamowania rozwoju sektora rolnego w Polsce i jeżeli chcemy konkurować na równych zasadach z krajami spoza UE. Nie możemy pozwolić na to, by z listy środków ochrony roślin zniknęła kolejna substancja.

- Komisja Europejska proponuje, by przedłużyć stosowanie glifosatu na 10 lat, choć pojawiają się głosy z niektórych państw członkowskich, by był to nawet krótszy okres. Nie ma podstaw do tego, by zezwolenie obowiązywało krócej. Jeżeli tak się stanie, mielibyśmy do czynienia z precedensem, gdzie dowody naukowe nie stanowią żadnego zabezpieczenia dostępu ważnych substancji dla rolników, a decyzje podejmowane są wyłącznie na drodze politycznej - podkreśla szef PZPRZ.

Zdaniem rolników zrzeszonych w Związku, glifosat jest nieodzowny w ochronie roślin przed chwastami. Przyczynia się do poprawy jakości gleby i do zwiększenia różnorodności biologicznej.

- To podstawowe narzędzie w zrównoważonych praktykach rolniczych, takich jak uprawa konserwująca i regeneracyjna. Analizy i badania prowadzone w Polsce pokazują w sposób bardzo czytelny, że brak odnowienia, a tym samym dostępności glifosatu przyczyni się do spadku plonów i wzrostu kosztów produkcji dla rolników. Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację gospodarczą i geopolityczną oznacza to spadek opłacalności produkcji niektórych roślin - argumentuje PZPRZ.

Prośba do komisarza Janusza Wojciechowskiego

Dlatego Związek zwrócił się za pośrednictwem m.in komisarzy Wojciechowskiego i Kyriakides do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o podjęcie decyzji opartej na podstawach naukowych podczas zbliżającego się posiedzenia Komitetu Odwoławczego 16 listopada i ponowne zatwierdzenie glifosatu na kolejne 10 lat, zgodnie z propozycją Komisji.