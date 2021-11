36 gr dziennie za świnię, której nie ma

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński zapowiada zwiększenie pomocy dla rolników, którzy nie mogą utrzymywać świń z powodu ASF.

Jak mówił wczoraj w Sejmie wiceminister Giżyński, wprawdzie od 2014 roku o połowę spadła liczba stad, ale liczba świń utrzymuje się na niezmienionym poziomie.

Wiceminister podkreślał, że jest to proces zrozumiały – małych gospodarstw nie stać na spełnienie wyższych wymogów bioasekuracji.

- Oczywiście u nas jest w dalszym ciągu bardzo silne zakorzenienie – i chwała Bogu, że tak jest – kulturowe, jeśli chodzi o produkcję trzody chlewnej, właśnie w tym wymiarze mniejszych gospodarstw – przyznał.

A co z pomocą dla tych, którzy utracili dochody, bo nie mogą prowadzić hodowli świń?

- Czy ministerstwo rozważa, żeby rolnikom w gospodarstwach, w których wybuchły ogniska i w tej chwili w ogóle nie ma produkcji, a przez kilka miesięcy rolnicy nie mają żadnych dochodów – wyrównać dochody? Czy ministerstwo nad tym pracuje? – dopytywał poseł Zbigniew Ziejewski.

- Pomoc jest ulokowana w tylu miejscach, że musiałem się upewnić, że udzielę prawidłowej odpowiedzi na pytanie zgodnie z intencjami pana posła – zastrzegł wiceminister, ale z udzielonej odpowiedzi nie wynika, aby była wszechstronna: - Pomoc dla producentów świń, w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, jest w tej chwili na poziomie, który będziemy systematycznie rozszerzać. Bo jest to pomoc do 50 sztuk w stadzie i oznacza to 36 gr dziennie za sztukę. Będzie znacząca poprawa obu wskaźników – ilościowych, jeżeli chodzi o ilość trzody w stadzie, i wzrośnie, i to istotnie, stawka dzienna. Prace idą w tym kierunku. Niebawem państwo poznają skrupulatnie ich wyniki – zapowiedział wiceminister Giżyński.

Szymon Giżyński od lipca 2018 roku jest wiceministrem rolnictwa, pełni też rolę pełnomocnika rządu ds. ASF. Pełnomocnik powoływany jest zgodnie z rozporządzeniem RM z 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Giżyński objął funkcję po Jacku Boguckim, za kadencji którego wprowadzono m.in. pomoc dla rolników utrzymujących do 50 świń i wstrzymujących hodowlę na dwa lata.

