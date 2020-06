500 zł na wakacje dla wszystkich pracujących, także dla rolników?

Do Sejmu trafił projekt ustawy, przygotowany przez posłów KO, zakładający możliwość skorzystania z czeku turystycznego o wartości 500 zł brutto przez m.in. wszystkich zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających status ubezpieczonego w ZUS lub KRUS.

Wczoraj grupa posłów KO złożyła w Sejmie projekt, który – zgodnie z opisem sejmowym – „dotyczy wprowadzenia nowego, prorozwojowego instrumentu finansowego - czeku turystycznego o wartości 500 zł brutto na pokrycie kosztów pobytu we wszystkich kategoriach obiektów świadczących usługi noclegowe dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Polsce i dodatkowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób posiadających status ubezpieczonego w KRUS lub ZUS, osób niepełnosprawnych z orzeczeniem, osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne i pobierające zasiłek, emerytów, rencistów oraz współmałżonków osób uprawnionych, a także małoletnich dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia”.

To konkurencyjny projekt dla zapowiadanego ostatnio przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Czek mógłby być realizowany także w gospodarstwach agroturystycznych.

Jak podają w autorzy projektu w uzasadnieniu, „Udział w programie będzie możliwy dla wszystkich podmiotów, które zgodnie z intencją ustawy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie czeków turystycznych do Polskiej Organizacji Turystycznej w terminie przez nią ustalonym. Czek powinien być przypisany do konkretnej osoby na podstawie numeru PESEL. Pozwoli to na szybkie i bezpieczne rozliczenie środków pieniężnych za zrealizowaną usługę turystyczną.

Środki te powinny trafić na konto podmiotu realizującego usługę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia jej realizacji".

Wprowadzony instrument wsparcia powinien obowiązywać począwszy od dnia wejścia w życie ustawy do końca czerwca 2022 roku. Według założeń projektodawców, finansowanie systemu czeków turystycznych będzie realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw turystyki oraz ze środków Funduszu Pracy.

Zakładając, że z czeku skorzystają wszyscy uprawnieni do tego obywatele, koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na ok. 18 mld złotych (tj. 6 mld rocznie).

Projektu prezydenckiego nie ma jeszcze w Sejmie.