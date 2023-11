Jak wynika z badań, większość Polaków chętnie odwiedza stragany na targowiskach szukając smacznych i zdrowych produktów od zaufanych, lokalnych dostawców. Zamiast więc promować - w sumie na siłę - pomysł tzw. Lokalnej półki, może warto postawić na rozwój targowisk w naszym kraju?

- Jeszcze przed wyborami powinny być znane założenia do ustawy, która ma zawierać szczegółowe rozwiązania dotyczące programu Lokalna półka - zapowiedział na początku września minister Telus.

Przypomnijmy, był to jeden z punktów programu wyborczego PiS. Zakładał on wprowadzenie obowiązku dla marketów, by w ich ofercie minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodziło od lokalnych dostawców. - Na programie tym skorzystają i rolnicy, i konsumenci – zapewniał minister.

Jest już sporo po wyborach. Mamy początek listopada, a zapowiadanych założeń ani widu ani słychu.

Polacy lubią zakupy na targowiskach

Może to i dobrze, że temat Lokalnej półki nie jest kontynuowany przez PiS. Budzi on wiele wątpliwości co do jego "kształtu prawnego", zwłaszcza w sytuacji obowiązujących we wszystkich krajach UE zasad wolnego handlu, ale też, a może nawet przede wszystkim, problemy logistyczne.

Poza tym, jak już o tym pisaliśmy, Polacy lubią zakupy na targowiskach.

Firma Quality Watch analizująca konsumenckie trendy przygotowała dla BIG InfoMonitora badania pod hasłem „Polacy na bazarach”. Z ankiet wynika, że 4 na 10 Polaków odwiedza targowiska przynajmniej raz w tygodniu, 16% respondentów zagląda na ulubione stragany nawet częściej, a 22% czyli co piąty uczestnik sondy wybiera się na bazar raz na 7 dni. Połowa uczestników badań robi zakupy na targowiskach znacznie rzadziej, ale nie rezygnuje z tej formy uzupełniania domowych zapasów. Tylko 14% ankietowanych nie odwiedza lokalnych bazarków, ale głównie dlatego, że w pobliżu miejsc ich zamieszkania nie ma tego typu obiektów handlowych.

Co ciekawe hale targowe chętnie odwiedzają klienci w różnym wieku, choć mogłoby się wydawać, że to ulubiony cel zakupowych wypraw dla seniorów. Ponad połowa ankietowanych z każdej grupy wiekowej 18 - 24 - latków czy 25 - 34 - latków wpada na bazarek po pęczek rzodkiewek czy kilogram ulubionych pomidorów przynajmniej dwa – trzy razy w ciągu miesiąca. Na zakupowe upodobania Polaków ma także wpływ lokalizacja geograficzna. Tę formę sprawunków zdecydowanie bardziej lubią mieszkańcy dużych miast (73%) niż wsi (46%).

Ile jest w Polsce targowisk?

To policzył właśnie GUS, przy czym według Urzędu targowiska to wyodrębnione tereny lub budowle (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi, względnie sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu, codziennie lub w wyznaczone dni tygodnia.

Wg GUS, w 2022 r. w krajowej ewidencji prowadzonej przez gminne jednostki samorządowe zarejestrowanych było 2 146 stałych targowisk (w tym 2 059 targowisk z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej).

Ogólna liczba targowisk stałych w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o 30 obiektów. Najwięcej targowisk przybyło w województwie łódzkim – 9 obiektów oraz po 6 obiektów w województwie dolnośląskim i śląskim.

Niestety, w porównaniu z rokiem poprzednim ogólna powierzchnia targowisk stałych zmniejszyła się o 2,1%.

Największy spadek powierzchni targowiskowej miał miejsce w województwach: podkarpackim (o 67 tys. m2), mazowieckim (o 63,2 tys. m2), małopolskim (o 55,2 tys. m2) oraz śląskim (o 28,7 tys. m2).

Na obszarze targowisk stałych dokonywano transakcji w ok. 84,3 tys. stałych punktach sprzedaży drobnodetalicznej, wśród których 43,5 tys. działało codziennie.

Jak podał GUS, uzupełnieniem stałej sieci targowiskowej były targowiska sezonowe, których liczba w 2022 r. zwiększyła się o 902 obiekty.

Dla porównania, wg GUS na koniec 2022 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła blisko 326 tys. i była o 1,6% (o 5,1 tys.) niższa niż przed rokiem, zaś powierzchnia sprzedażowa sklepów zwiększyła się o 1,1% i stanowiła wielkość 38 553,9 tys. m2.

W układzie regionalnym najwięcej powierzchni sprzedażowej przybyło w sklepach zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim o 189 tys. m2 (o 9,2%) oraz śląskim o 112 tys. m2 (o 2,5%). Natomiast największy spadek powierzchni sprzedażowej zaobserwowano w sklepach położonych w województwach: małopolskim o 197 tys. m2 (o 5,6%), warmińsko-mazurskim o 74 tys. m2 (o 4,8%), dolnośląskim o 73 tys. m2 (o 2,3%) oraz łódzkim o 47 tys. m2 (o 2,0 %).

Może warto poprawić przepisy o handlu w piątki i soboty?

W marcu br. w Sejmie debatowano nad informacją ministra rolnictwa na temat realizacji ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Przypomnijmy, ustawa ta obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Obecna na tym spotkaniu przedstawicielka NIK zwracała m.in. uwagę, że mimo obowiązywania ww. przepisów, część gmin nie wyznaczyła miejsc do handlu dla rolników bo... nie wiedziała, że ma to zrobić. Wskazała też na kilka innych niedociągnięć w przyjętych przepisach, które hamują ich realizację.

Aby rzeczywiście pomóc rolnikom, może zamiast lansować pomysł Lokalnej półki, postawić na targowiska? Tylko wcześniej poprawić wyżej wymienioną ustawę, aby faktycznie ułatwiała handel rolnikom i ich domownikom?