Alleluja, ratują wszystkie spółdzielnie i wszystkich ograbionych rolników!

A dokładniej: budżet państwa płaci za mleko odebrane i nieopłacone w latach 2019-2020 przez upadłe spółdzielnie, a także uzupełnia niezapłacone przez rolników udziały w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

„Alleluja, teraz może wszystkie firmy zaczną ratować” – taki komentarz znajomy dołożył do wysłanego mi linku do artykułu z lokalnej strony internetowej Bielska Podlaskiego. Artykuł donosił o wielkiej radości posła Leszka Kołakowskiego i rolników z Bielska Podlaskiego, triumfujących z powodu zapowiedzi zapłaty przez państwo należności za mleko i udziały w Bielmleku.

„Alleluja, już ratują” – odpisałam.

I spieszę powtórzyć to głośno, z obawą, że może nie każdy dowie się na czas i ktoś z tej wyjątkowej okazji nie zdąży skorzystać.

Bo nie wiedzieć czemu nikt nie krzyczy głośno z radości i nie śpiewa „Sto lat” całemu rządowi, a wszyscy myślą, że za mleko i za udziały państwo zapłaci tylko rolnikom z Bielmleku. A zapłaci wszystkim (oby starczyło im tylko limitu de minimis).

Zapowiedzi rozwiązania problemów Bielmleku – wraz z wyartykułowaną wprost obawą wiceministra Ryszarda Bartosika, że decyzja zapłaty za mleko dla Bielmleku „wiąże się z ryzykiem, które polega na tym, że gdybyśmy taką decyzję ogłosili, inne spółdzielnie, które miałyby problemy a nie wypłacały rolnikom środków za dostarczone mleko, również mogłyby się ubiegać o takie wparcie” – opisywaliśmy dwa tygodnie temu:

Bielmlek jednak upada

Przedstawiony teraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów (w załączniku) ani raz nie wymienia Bielmleku.

Pomoc nie tylko dla kolegów, którym upadł Bielmlek!

Zarówno zaległa zapłata za mleko, jak i niewpłacone do spółdzielni udziały zostaną zapłacone przez budżet państwa wszystkim, którzy spełnią wymogi podane w projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów. I to spełnią szybciutko – na zgromadzenie dokumentów potrzebnych do dołączenia do wniosku (składanego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej) czas jest tylko do połowy sierpnia, a rozporządzenia formalnie jeszcze nie ma (projekt rozporządzenia od 28 sierpnia czeka na podpis premiera, jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie RCL, choć – jeśli wierzyć lokalnemu portalowi - poseł Kołakowski miał 28 lipca twierdzić, że premier już dzień wcześniej je podpisał).

Wymogi oczywiście są do spełnienia nie tylko przez rolników z okolic Bielska Podlaskiego, a może nawet… właśnie oni ich nie spełniają.

Oto żeby odzyskać 80 proc. należności za mleko trzeba m.in. przedłożyć „kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka; kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w 2019 r. lub w 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej”. Pomoc przysługuje temu rolnikowi, który m.in. „w 2019 r. lub w 2020 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu”. Nie wiadomo więc, czy obejmie to Bielmlek – tu niepłacenie za mleko następowało przecież na długo przed ogłoszeniem upadłości spółdzielni, a nie „w związku” z tą upadłością – upadłość ogłoszono dopiero w 2021 roku.

Natomiast żeby otrzymać pomoc przewidzianą „na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej jeszcze części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych” – przewidziano tu, bagatelka, nie więcej niż 40 000 zł dla jednego producenta rolnego - należy do 15 sierpnia 2021 r. złożyć wniosek na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, do którego trzeba dołączyć m. in. „oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc o ilości udziałów i wysokości niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz nazwę tej spółdzielni”. Tu wezwanie syndyka do uzupełnienia udziałów nie jest potrzebne. Co więcej, udziały mają być uzupełnione „w spółdzielniach prowadzących działalność” – nie do końca wiadomo więc, czy w przypadku Bielmleku to zadziała, wszak orzeczono już (albo wreszcie) jego upadłość, a od dawna nie jest w nim „prowadzona działalność” i nawet członkowie już dawno wystąpili z tej spółdzielni...

Piekła nie ma

Każdy (chyba że z wyjątkiem rolników, których kieszeń nadszarpnął Bielmlek) może więc spełnić wymogi stawiane przez rozporządzenie Rady Ministrów, skutki działania rozporządzenia nie wiedzieć czemu wyliczono przy tym tylko na 30 mln zł, a liczbę rolników, którym zamierza się pomóc, na „ponad 1000”. 30 mln zł to drobnostka (np. KGW na festyny promujące szczepienia dostaną 74 mln zł), więc słusznie cichutko o niej. Pod siedzibą Bielmleku posłowi Kołakowskiemu śpiewają „Sto lat” (chociaż nie zawadziłoby uwzględnić wątpliwości interpretacyjnych, istniejących limitów de minimis i przewidzianego współczynnika korygującego - przynajmniej zanim jeszcze zacznie się wyciągać te najwyższe tony, bo na cienki śpiew dopiero może przyjść odpowiedni czas).

Zatem nie ma powodu, żeby zastanawiać się, czy to jeszcze falandyzacja, czyli naginanie interpretacji prawa, czy już naigrywanie się z niego, czyli tworzenie go dla i pod siebie.

Nie ma też powodu, aby – nie daj Boże – podejrzewać kumoterstwo czy – jeszcze bardziej nie daj Boże - chęć ukrycia pod dotacją z budżetu państwa, czyli z pieniędzy nas wszystkich – jakichś tam – zupełnie nie daj Panie Boże - przekrętów czy całkiem dużych przewałów.

Alleluja.

Wszystko jest jak trzeba. Pomoc należy się wszystkim rolnikom, którym nie zapłacono za mleko – i oto właśnie wszyscy ją teraz dostają. Również niezapłacone udziały ktoś przecież musi zapłacić – i oto wspaniałomyślnie wszystkim współwłaścicielom tak tworzonych spółdzielni (ile ich powstanie?) zapłaci je teraz państwo.

Wnioski do 15 sierpnia, na formularzu ARiMR.

Hulaj dusza, piekła nie ma.

A czy jest CBA, ABW i prokuratura? Czy ktoś w UE kontroluje oddziaływanie państwa na rynek?

Pewnie tak. I zapewne z tej analizy nie zwolniono wspaniałomyślnie i zupełnie przypadkiem pomocy tak naprawdę wcale nie wspierającej rolników, a co najwyżej zarabiające na nich firmy…

Inaczej to by był dopiero powód do oczekiwania końca świata… Tak urządzonego świata… I to całkiem słusznie, w końcu „dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze”…

Kiedy? Proszę doczytać u wieszcza.

Tymczasem – alleluja!