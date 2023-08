Będą dopłaty do usuwania azbestu? Wkrótce terminy naboru

Czy terminy na usuwanie azbestu zostaną wydłużone?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o uruchomienie dodatkowych dopłat do utylizacji azbestu. Czy to możliwe? Sprawdzamy.

W odpowiedzi na apel Krajowej Rady Izb rolniczych Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że program usuwania abestu w Polsce został podzielony na dwie części. Ma to związek z działaniem 5 pn. „Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycji pn. „A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”. Czytaj więcej Zmiany w terminach składania wniosków obszarowych Ruszył program utylizacji azbestu Pierwsza część programu obejmuje przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, której ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze obiektów budowlanych z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach KPO. Część druga przedsięwzięcia zaś w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, której ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach KPO, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej KPO. Usuwanie azbestu na wsi Celem drugiej części programu jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania odpadów zawierających azbest na mieszkańców obszarów wiejskich. Program ma komplementarny charakter z wyżej wspomnianym działaniem 5 pn. „Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska”. Budżet części 2 programu ustalono na poziomie 200 mln zł, natomiast planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 285 714 Mg. Czytaj więcej Dopłata ryczałtowa dla małych gospodarstw tylko na oświadczenie Najpierw część urzędowa W ramach Części 2 programu dofinansowane będą przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych. NFOŚiGW w terminie od 15.06 do 28.06.2023 r. (lub do wyczerpania alokacji środków), przeprowadził nabór wniosków, który był skierowany do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czytaj więcej Agrounia wystartuje w wyborach z Samoobroną. Czy to odpowiedź na potrzeby rolników? Chcesz dostać dofinansowanie na usunięcie azbestu? Musisz jeszcze poczekać NFOŚiGW po pozytywnej ocenie wniosków, złożonych przez ośrodki wojewódzkie, będzie podpisywał umowy z tymi oddziałami. Po podpisaniu umów WFOŚiGW będą przyjmować wnioski beneficjentów końcowych, czyli gmin, działających na rzecz ostatecznych beneficjentów, czyli osób prywatnych. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW już wkrótce. Ponieważ środki na projekt są ograniczone, warto śledzić strony wojewódzkich oddziałów funduszu ochrony środowiska.

