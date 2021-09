Będą kolejne ośrodki produkcji rolniczej?

KOWR analizuje sytuację – i nie wskazuje wyników tej analizy. Od utworzenia trzech pilotażowych OPR upłynął rok.

Zgodnie z art. 24b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 2243) dyrektor generalny Krajowego Ośrodka, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wyodrębnić z Zasobu nieruchomości, które wraz z innymi składnikami mienia tworzą nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie.

Jak tłumaczy KOWR, „Należy przez to zrozumieć zabudowaną nieruchomość rolną, na terenie której znajdują się produkcyjne budynki gospodarskie przeznaczone w szczególności do produkcji zwierzęcej. Ich maksymalna obsada warunkuje z kolei powierzchnię gruntów rolnych stanowiących bazę paszową dla tych zwierząt. Ta zależność stanowi właśnie o nierozerwalności kompleksu budynków i gruntów i jest gwarantem samodzielności ekonomicznej takiego gospodarstwa.”

Kierując się tymi założeniami, w 2020 roku utworzono trzy OPR.

Więcej: KOWR utworzył trzy Ośrodki Produkcji Rolniczej

Chcieliśmy wiedzieć, kim są dzierżawcy trzech utworzonych OPR (czy to osoby prywatne, spółki, obywatele jakiego kraju) i jak ich wyłoniono (czy były organizowane przetargi ograniczone - i dla kogo).

„Obecnie funkcjonujące ośrodki są utworzone przez podmioty polskie działające w formie spółek z o.o.” – to wszystko, co ma do powiedzenia na ten temat KOWR. A szkoda, bo w końcu minął już rok od rozstrzygnięcia tamtych przetargów i czas wyciągnąć wnioski z pilotażu tworzenia OPR.

Tymczasem, jak się okazuje, KOWR nie podjął kroków w celu kontynuacji tworzenia ośrodków.

Niby zapewnia, że „program będzie kontynuowany”, ale pytany, ilu nowych OPR można się spodziewać – nie odpowiada konkretnie. „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie korzystał z tej formy rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP. Planowane jest utworzenie kolejnych ośrodków na części gruntów, które wracają do Zasobu po zakończonych umowach dzierżawy. Wytypowanie takich nieruchomości jest przedmiotem analizy prowadzonej przez Oddziały Terenowe KOWR. Podkreślić należy, że prowadząc analizę bierzemy pod uwagę również zapotrzebowanie środowiska rolniczego na danym terenie na taką formę zagospodarowania nieruchomości Zasobu” - podano. A więc nie wiadomo, czy trwają konkretne prace nad takim zagospodarowaniem ziemi wracającej do KOWR, nie wydaje się jednak, aby chociaż wytypowano nieruchomości do utworzenia z nich kolejnych OPR. Analizuje się. Czyżby nie było zapotrzebowania?...