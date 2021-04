Będą większe dopłaty do materiału siewnego „w jakości ekologicznej”

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka poinformowała, że podjęto prace nad przygotowaniem propozycji zmian systemu wsparcia udzielanego na dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego tak, aby zróżnicować wysokość dopłat w zależności od jakości zastosowanego materiału siewnego i zwiększyć wsparcie do stosowania materiału "w jakości ekologicznej".

Jak podała wiceminister w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajki, „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do zamieszczenia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, który wprowadza zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych umożliwiające zróżnicowanie wysokości dopłat w zależności od jakości zastosowanego materiału siewnego. Celem zmiany jest zwiększenie stawki dopłat do materiału ekologicznego, aby poprawić warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego, zgodnie z celami strategii Farm to Fork. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.”

„Mając na uwadze potrzebę zwiększania powierzchni upraw ekologicznych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne oraz realizację polityk krajowych i unijnych podjęto prace nad przygotowaniem propozycji zmian systemu wsparcia udzielanego na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych tak, aby zwiększyć wsparcie do stosowania materiału w jakości ekologicznej” – stwierdziła wiceminister.

Szczegółów nie podano, ale jeśli większe pieniądze przeznaczy się na „materiał w jakości ekologicznej”, nie zwiększając wyjściowej puli na dopłaty, to musi to oznaczać spadek pozostałych „tradycyjnych” stawek.

Poza tym w dopłatach do nasion nie szykują się większe zmiany: na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany trafi w 2021 roku tak jak w 2020 roku 75 mln zł, skrócony ostatnio do 1 miesiąca czas na składanie wniosków jest zdaniem wiceminister wystarczający i umożliwił złożenie wniosków o dopłaty wszystkim zainteresowanym rolnikom, a przedstawienie stawek dopłat przed przyjmowaniem wniosków za rok bieżący nie jest rozważane, podobnie jak wypłata dopłat w krótszym terminie np. w ciągu 60 dni od złożenia wniosków.

