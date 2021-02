Będą zmiany w e-WnioskuPlus?

Aplikacja e-WniosekPlus wymaga kilku pilnych poprawek - uważają podlascy rolnicy.

Podlaska Izba Rolnicza chce pilnych zmian w aplikacji e-WniosekPlus, tak by obowiązywały już od kampanii 2021.

- Jak wiadomo, od 2021 roku rolnicy nie będą już otrzymywali kompletu dokumentów z ARiMR czyli wniosku, ortofotomapy oraz karty informacyjnej - zwraca uwagę Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Wnioski będą składane tylko poprzez aplikację e-WniosekPlus.

Tymczasem - jak wynika z obserwacji rolników oraz doradców - w 2020 roku znacznie pogorszyła się jakość ortofotomap względem lat poprzednich. - Wydruk map z e-Wniosku był bardzo słabej jakości, mało widoczne były granice działek rolnych na działkach ewidencyjnych - wymienia prezes Leszczyński.

Izba postuluje więc, by jakość map do wydruku w tym roku była lepsza. - Wydrukowane mapy będą stanowić główne źródło informacji o uprawach w gospodarstwie, dlatego ich jakość musi być bardzo dobra - podkreślają podlascy rolniczy samorządowcy.

- Wnioskujemy także o możliwość wydruku z aplikacji tak zwanej karty informacyjnej - dodaje prezes PIR i zaznacza: - W karcie zawarte są bardzo ważne informacje dotyczące działek ewidencyjnych, ich powierzchni i położenia czyli MKO, EFA, erozja Natura 2000 itp.

Rolnicy z Podlasia wnioskują także o łatwiejsze wprowadzanie zmian przy płatnościach do krów i bydła.

- Obecnie, jeśli rolnik złożył już e-wniosek, w którym podana jest liczba krów oraz bydła wraz z ich numerami, a chciałby dopisać jeszcze kolejne zwierzęta to musi wycofać cały wniosek i złożyć go na nowo - wyjaśnia Grzegorz Leszczyński. - Proponujemy, żeby dopisywanie zwierząt było możliwe poprzez zmianę do wniosku z zachowaniem minimum 30 dni utrzymywania tych zwierząt w gospodarstwie - dodał prezes PIR.