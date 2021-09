Będzie specjalna taryfa na energię dla rolników?

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zapowiedziano stworzenie specjalnej taryfy dla rolników, co ma poprawić sytuację związaną z rosnącymi opłatami za energię elektryczną.

Rolnik, który pobiera co miesiąc świadczenie emerytalne w wysokości 1 tys. zł, zyska niespełna 60 zł po przyjęciu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw, nad czym pracuje teraz Sejm.

Wyliczył to poseł Krzysztof Paszyk w sejmowej debacie w piątek.

- To nie poprawi bytu tych uciemiężonych emerytów, którzy dzisiaj mierzą się z szalejącymi cenami, z rosnącą inflacją. Podstawowe produkty, podstawowe potrzeby dzisiaj bardzo mocno podrożały, a więc dzięki temu projektowi los emerytów w żaden istotny sposób się nie zmienia – wskazał poseł i zapowiedział przedstawienie zmian do ustawy.

Z rezerwą do zapowiadanych prób poprawienia dochodowości ustosunkowywali się też inni posłowie.

Większy zwrot akcyzy niewiele zmieni?

Przedstawiane przez nich koncepcje po wprowadzeniu w życie mogłyby doprowadzić również do poprawy sytuacji rolników, jak ta propozycja, dotycząca akcyzy i opłat w cenie paliwa, zgłoszona podczas piątkowej debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- Chodzi o redukcję podatku VAT i akcyzy oraz opłaty emisyjnej i paliwowej – mówił poseł Michał Urbaniak, Konfederacja, i twierdził, że Konfederacja w swoim programie „Polska na nowo” zawarła konkretne propozycje i koncepcje rozwiązania tego problemu. - Zmiany te mogłyby obniżyć cenę paliwa z prawie 6 zł, które dzisiaj płacimy, do mniej więcej 4 zł, do czego w przyszłości zachęcamy.

Poseł Lewicy Jan Szopiński wyliczał:

- Pan premier proponuje podniesienie limitu zużycia oleju na 1 ha ze 100 l do 110 l. Panie ministrze, 10 l na 1 ha razy 14 l w przypadku średniego polskiego gospodarstwa to 140 l paliwa. Wysokość podatku akcyzowego to, jak rozumiem, 1,1 zł w 1 l oleju napędowego. Daje to obniżenie kosztów produkcji u statystycznego rolnika o 154 zł rocznie. Czy ja się mylę, panie ministrze? Niech mnie pan poprawi. Biorąc pod uwagę obecne koszty paliw, daje to 28 l oleju napędowego w skali roku. Otóż, panie ministrze, według mojej wiedzy te 28 l paliwa spali dwóch rolników, którzy spotkają się na miedzy, aby czytać uzasadnienie tego zwiększenia limitu, które im pan proponuje. Niech się pan zastanowi. Niech pan pomyśli na temat podniesienia tej kwoty, którą pan proponuje rolnikom.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podsumował:

- Myślę, że rolnik – jak wynika z tego, co pan powiedział, właściciel 10-hektarowego gospodarstwa – 100 zł zarobione na paliwie przeznaczy na rachunek za prąd po prostu. I tyle. Na rachunek za prąd, którego cena pójdzie w górę.

Energia elektryczna z taryfą dla rolników?

Jak ujawnił jednak poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość, jest pomysł na udzielenie rolnikom pomocy w opłatach za energię elektryczną:

- W związku z podwyżkami, które nam funduje Unia Europejska, zgłosiłem projekt rozporządzenia ministra odpowiedzialnego za dział energii, które dotyczy stworzenia specjalnej taryfy dla rolników, ponieważ koszty ogrzania domu jednorodzinnego wzrosną nawet trzykrotnie. Uprzejmie proszę wszystkie kluby o zapoznanie się z tym projektem, ponieważ jest to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ulżyć polskiej wsi, aby nie ponosiła bezpośrednio kosztów transformacji energetycznej.