Będzie trzeci program dla Polski Wschodniej

Tym razem program obejmie też część województwa mazowieckiego - region statystyczny: mazowiecki regionalny.

Posłowie Barbara Bartuś, Fryderyk Kapinos, Kazimierz Gołojuch, Elżbieta Duda i Piotr Babinetz (PiS) pytali dziś rząd „w sprawie wsparcia Polski Wschodniej na lata 2021-2027”.

Jak mówiła poseł Barbara Bartuś, Polska Wschodnia ma wciąż duży dystans do przebycia, choć Polityka Spójności bardzo poprawiła konwergencję regionu, co pokazuje rolę tej polityki i dodatkowego instrumentu dedykowanego dla regionu. Czy będzie dodatkowe wsparcie także na lata 2021-27? – pytała poseł.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, potwierdziła, że wsparcie dla Polski Wschodniej będzie nadal realizowane w postaci odrębnego, dedykowanego dla makroregionu programu, będzie kontynuowane – to już trzecia perspektywa tego wsparcia. To wyraz konsekwentnego wsparcia najsłabiej rozwiniętej części kraju, to realizacja rozwoju zrównoważonego. Makroregion jest zróżnicowany, ale charakteryzuje się niską dostępnością transportową i niskim dostępem do usług publicznych i dekapitalizacją infrastruktury publicznej, a także niskim poziomem przedsiębiorczości i innowacyjności – to pogarsza warunki inwestycyjne i wydajność lokalnej gospodarki oraz obniża dochodowość i jakość życia ludności, powodując odpływ ludzi.

- Ostatnie lata pokazały skuteczność inwestowania funduszy i dokapitalizowania różnych obszarów w ramach programu Polski Wschodniej – zapewniła wiceminister, wskazując na rosnące wskaźniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego: od 25 proc. nadrobionego dystansu do średniej unijnej w województwie lubelskim, do 42 proc. w województwie warmińsko-mazurskim.

Region wschodni posiada jednak wciąż duży dystans i programy powinny być kontynuowane. Dotąd korzystało z nich 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Teraz program obejmie też część woj. mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów) – zapowiedziała wiceminister.

Poseł dopytywała o możliwość rozszerzenia programu o sąsiadujące z tym obszarem gminy czy miejscowości.

Jak wyjaśniła wiceminister, nie można włączyć do programu regionów, które nie zostały wydzielone jako regiony statystyczne – a to wydzielenie nastąpiło tylko dla woj. mazowieckiego. Możliwe będzie jednak realizowanie programów partnerskich z sąsiednimi regionami.

Kiedy rozpoczynano realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (2007-13), pięć objętych nim województw było najbiedniejszym regionem w UE - uznano je za regiony o najniższym poziomie PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono na nie 2,3 mld euro. Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to 2 mld euro z EFRR. Wiceminister nie podała, ile pieniędzy trafi na nowy program.

Ze strony internetowej programu – przyjętego w październiku jako „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027” - wynika, że będzie to 2,5 mld euro.

Od 1 stycznia 2018 roku województwo mazowieckie zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: region warszawski stołeczny (w skład którego weszło m.st. Warszawa wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim) oraz region mazowiecki regionalny, obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego.