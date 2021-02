Ciągle za mało czasu na nowe obwody łowieckie?

Tak sądzą posłowie PiS, którzy przygotowali projekt o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zobowiązuje sejmiki województw do dokonania podziału województw na obwody łowieckie i podaje, że podziały i umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy obowiązują do dnia 31 marca 2021 r.

Posłowie chcą, aby stan obecny w tym zakresie obowiązywał jeszcze rok dłużej, tj. do 31 marca 2022 r. – i tak uchwały sejmików zostaną wydane nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r., a dokonane podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, a także umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, miałyby zachować ważność do 31 marca 2022 r.

Sejmiki nie podjęły uchwał w pierwotnie wyznaczonym terminie do 31 marca 2020 r. „Pomimo wprowadzonego przesunięcia terminu, dokonanie podziału województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii do dnia 31 marca 2021 r., w związku z obowiązującym stanem epidemii, złożonością tego zadania oraz koniecznością oddelegowania pracowników administracji publicznej niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia do pracy zdalnej jest niemożliwe” – argumentują posłowie, których przedstawicielem jest Robert Telus.

Czytaj też:

Dzierżawa obwodów łowieckich według nowych zasad