Co może rolnik chory na chorobę zawodową?

337 osób uzyskało w ubiegłym roku z KRUS jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej.

- To kolejny przykład bezradności rolników wobec choroby – mówi czytelnik. - Niestety system ubezpieczeniowy rolników nie zabezpiecza nawet sytuacji osób, których choroba ma charakter zawodowy. O stwierdzenie tego w moim przypadku zabiegałem przez ponad pół roku. Dostałem niecałe 5 tys. zł po stwierdzeniu 7-procentowego długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. I to wszystko, na co mogę liczyć od KRUS w przypadku stwierdzenia, że mam chorobę zawodową. Po otrzymaniu jednorazowego odszkodowania mam nadal pracować tak, jak wcześniej.

Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 poz. 277 t.j), za chorobę zawodową uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta objęta jest wykazem chorób zawodowych.

Wśród chorób zawodowych rolników najczęściej są stwierdzane choroby zakaźne, w szczególności te roznoszone przez kleszcze (boreliozy i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i alergiczny nieżyt nosa) oraz uczuleniowe zapalenie skóry i przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy.

Podejrzenie choroby zawodowej lekarz albo rolnik zgłasza właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy. Inspektor sanitarny wszczyna postępowanie i kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej. Następnie wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do takiego stwierdzenia. Od decyzji przysługuje odwołanie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego i potem skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rolnik, u którego stwierdza się chorobę zawodową, otrzymuje jednorazowy zasiłek.

W ubiegłym roku KRUS wypłaciła 337 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej - tyle, co rok wcześniej.

- Rolnik, u którego stwierdza się chorobę zawodową, dostaje jednorazowy zasiłek i to wszystko, na co może liczyć – mówi czytelnik. – Jeśli nie może wykonywać swojej pracy, powinien się przekwalifikować – i żadnej pomocy z tego tytułu już nie dostanie. Osoba pracująca, ubezpieczona w ZUS, zagrożona utratą zdolności do wykonywania swojej pracy, może iść na rehabilitację przez rok. Rolnik sobie na to nie pozwoli, bo co stałoby się z gospodarstwem.

Jak opowiada czytelnik, dużym problemem było już uzyskanie orzeczenia stwierdzającego chorobę.

– Gminy nie potrafią potwierdzić nawet faktu wykonywania pracy rolniczej. Najpierw odsyłano mnie po nie do sołtysa. Po długim zastanowieniu wreszcie gmina wystawiła mi zaświadczenie, że płacę podatek rolny. Na szczęście to wystarczyło.

Jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to obecnie 809 zł.

