Co może rolnik, któremu odbiorca nie zapłacił za produkty?

Otóż z pewnością może jedno: może się ubiegać…

I to długo.

- Chłodnia pod nazwą ,,Firma Handlowo Usługowa Export-Import Sebastian Onka" skupuje od rolników surowce tj. groszek zielony, fasola szparagowa, brokuły itd. – relacjonuje przebieg wydarzeń czytelnik. - Od 2014/2015 firma przestaje płacić. Rolnicy składają pozew do sądu gospodarczego. W 2016 roku uzyskujemy prawomocny wyrok zapłaty. W tym czasie firma przechodzi rewolucje, tworzy się spółka ,,Grupa Producencka Owoców i Warzyw, NATURA” (buduje ogromną chłodnię), która przejmuje wszystkie zobowiązania Onki, a chwilę potem ma problemy finansowe. Od 2017 r. jest w trakcie restrukturyzacji pod nadzorem zarządcy sądowego, ale we wrześniu 2018 ogłasza upadłość. Wchodzi syndyk – i do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje w naszej sprawie. W 2016 r. sprawa została także skierowana do prokuratury, w czerwcu 2017 akt oskarżenia trafia do sądu i zaczyna się sprawa karna - toczy się do dnia dzisiejszego. Do prokuratury zgłasza się tylko 15 poszkodowanych, chociaż nieoficjalnie wiem, że poszkodowanych rolników jest około 25 na kwotę miliona złotych.

I może ich być więcej – firma Handlowa Export-Import Sebastian Onka zachowała stronę internetową, na której podaje kontakt do siebie. Co ciekawe, podane telefony są nieczynne, a funkcjonuje tylko jeden adres internetowy – ten dotyczący… możliwości kontraktacji owoców i warzyw.

Poszkodowani rolnicy dowiadują się od sześciu już lat, jak bardzo skomplikowana jest ich sprawa – a firma się przekształca i rozbudowuje. I nic nie wynika z faktu, że należności dla rolników są bezsporne, a prokurator po dochodzeniu zarzuca firmie Onka wprowadzenie w błąd i doprowadzenie rolników do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

- Na początku zgłosiliśmy się do firmy windykacyjnej, która zapewniała, że bardzo szybko wyegzekwuje nasze należności, ale po podpisaniu umów i pełnomocnictwa kontakt z firmą się urwał – mówi czytelnik. - Doszły nas słuchy, że pan Onka dogadał się z tą firmą.... Po jakimś czasie sprawę naszą przejęła kancelaria adwokacka, która poprowadziła postępowanie w sądzie gospodarczym i uzyskała prawomocny nakaz zapłaty. Wtedy poprosili każdego z nas, abyśmy wpłacili na rachunek kancelarii kwotę 460 zł za jakieś opłaty związane z syndykiem. Po wpłaceniu pieniędzy na rachunek kancelarii, kontakt się urwał.

A dlaczego bezradny jest syndyk?

- Sąd od 24 października 2018 r. nie jest w stanie wysłać dokumentów do syndyka, dzięki którym syndyk miałby możliwość działania… - mówi rolnik. - Widać, że sąd działa na naszą niekorzyść. Pani adwokat, która prowadzi naszą sprawę, napisała pismo o zmianę sądu, gdzie toczy się aktualnie sprawa upadłości. Jak do tej pory bez żadnej odpowiedzi…

Do sądu karnego rolnicy złożyli wniosek, aby w razie skazania oskarżonego i zawieszenia wykonania mu kary został zobowiązany do wykonania w pół roku wcześniejszych wyroków, nakazujących zapłatę należności.

Kolejne posiedzenie sądu karnego – 5 lutego. Czy ostatnie? I ile podobnych spraw jest w kraju?