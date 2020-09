Co poseł Grzegorz Puda sądzi o futerkowych i zakazie uboju rytualnego?

Czy zapowiedź powołania Grzegorza Pudy na ministra rolnictwa to prowokacja, czy też zapowiedź konkretnych działań, jakie partia rządząca zamierza podjąć wobec rolnictwa?

Jeśli faktycznie posłowi Grzegorzowi Pudzie, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - pozwoli się działać jako ministrowi rolnictwa, to czego mogą się spodziewać rolnicy?

Jak już informowaliśmy, Grzegorz Puda występował w Sejmie jako reprezentant grupy posłów, przedkładających Sejmowi projekt przygotowany przez młodzieżówkę PiS.

Więcej: Ustawa „prozwierzęca” czy „proorganizacyjna”?

Jakie argumenty przedstawił Sejmowi poseł Grzegorz Puda, prezentując projekt? Dodajmy - poseł nie będący członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a działający w trzech sejmowych Komisjach: do Spraw Unii Europejskiej, Infrastruktury oraz Kultury i Środków Przekazu.

- W myśl nowych uregulowań prawnych hodowla zwierząt z przeznaczeniem na futra będzie całkowicie zakazana – mówił 16 września. - Wyjątkiem jest oczywiście hodowla królika. Według Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje 438 ferm futrzarskich. Co ważne, od 2016 r. liczba ta systematycznie spada i stanowi dziś 1/3 tego, co było 4 lata temu. Jak widać, jest tendencja malejąca. Ale co najważniejsze, jest to również obciążeniem dla budżetu państwa. Mamy więc poważny aspekt ekonomiczny, który tak naprawdę całkowicie uzasadnia czas, w jakim chcemy tę ustawę wprowadzić. Fakty. Jeśli chodzi o wpływy podatkowe, szanowni państwo, z CIT-u i VAT-u, to tu wartości mamy ujemne. Przy CIT to nieco przekracza minus 44 tys., jednak przy podatku VAT ta wartość to aż 27 103 tys. na minusie. Czyli tak naprawdę, de facto państwo polskie ponosi tu konkretne straty. Przez krytyków omawianej ustawy często podnoszone są argumenty odnośnie do rynku pracy. Branża podaje, że liczy przeszło 4 tys. pracowników, z kolei dane ZUS pokazują, że branża ta zatrudnia 846 osób. Liczby te dobitnie pokazują, że mamy do czynienia z branżą schyłkową. Fakt, że fermy futrzarskie znajdują się na terenach wiejskich, nie powoduje, że mamy do czynienia z działalnością rolniczą. Fermy futrzarskie, szanowni państwo, to przemysł, który z gospodarnością i pragmatyzmem prawdziwych rolników nie ma nic wspólnego. Ponad 140 udokumentowanych protestów mieszkańców wsi i małych miejscowości jest tego dobitnym przykładem. Jak widać, eliminacja tego typu wątpliwości, tego rodzaju etycznie wątpliwej działalności ma również korzyści ekonomiczne. W dobie, kiedy musimy w szybkim tempie odbudować gospodarkę, gdzie wiele jest wydatków związanych ze wsparciem rodzin, państwo nie powinno i nie może pozwolić sobie na tego typu straty.

To kwestia zwierząt futerkowych. A co myśli poseł Grzegorz Puda o zakazie uboju rytualnego? Na ten temat powiedział już znacznie mniej.

- Po wprowadzeniu ustawy w Polsce obowiązywać będzie zakaz uboju rytualnego - mówił. - Od tego przepisu będzie jednak wyjątek. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej minister właściwy do spraw wewnętrznych określi sposób nadzoru w przypadku maksymalnych potrzeb związków wyznaniowych, którym zgodnie z konstytucją gwarantujemy możliwość praktyk religijnych, w tym możliwość spożywania produktów mięsnych zgodnych z danym wyznaniem.

Jak podkreślił poseł na zakończenie swojego wystąpienia, założenia tej ustawy to nie tylko poprawa dobrostanu zwierząt, ale jednocześnie dbałość o bezpieczeństwo i dobro człowieka w kontakcie z nimi.

- Żyjemy w cywilizacji łacińskiej, ostatnio wiele razy mówiliśmy o wartości tej cywilizacji, jak ona jest dla nas ważna. Jej podstawy to miłość i szacunek dla życia, wrażliwość na ból i cierpienie. W takim duchu mamy więc obowiązek żyć i wychowywać młode pokolenia. Proponowana przez nas ustawa ma walory nie tylko etyczne, ale również ekonomiczne, podkreślam: ekonomiczne, i wychowawcze.

Odniósł się do tej wypowiedzi poseł Marek Sawicki, były minister rolnictwa przez 8 lat, do października 2015 roku.

- Sprytnie pan poseł wnioskodawca Grzegorz Puda, ale także występujący w imieniu Prawa i Sprawiedliwości pan poseł Marek Suski próbowali swój projekt sprowadzić głównie do problemu ferm i hodowli zwierząt futerkowych, prześlizgując się tylko i wyłącznie fragmentarycznie po kwestii związanej z ubojem religijnym, rytualnym – halal, koszer – zauważył Marek Sawicki i mówił o trudnej sytuacji polskich rolników w ostatnich latach: - Chcę wyraźnie podkreślić, jak zmieniła się sytuacja polskich rolników na przestrzeni tylko ostatnich 8 lat. W roku 2012 w sierpniu za żywiec drobiowy kupowany od rolników płacono średnio po 4,26, w tej chwili – 3,23. Trzoda, sierpień 2012 r. – 5,77, obecnie – 4,86. Rzepak – 2 tys., obecnie – 1,6 tys. zł. Jak prezes Kaczyński zapowiedział likwidację uboju rytualnego, to cena żywca wołowego spadła o złotówkę w ciągu dosłownie kilku tygodni. Drodzy Państwo! Dzisiaj jesteśmy w kryzysie koronawirusowym. Trzeba będzie odbudowywać gospodarkę i każda gałąź polskiej gospodarki będzie nam do tego potrzebna. I chcę wam powiedzieć tak: dzisiaj mamy erę rzeczywiście humanizacji hodowli zwierząt i ja jestem w pełni za tym. Jestem w pełni za tym, humanizujmy, ale jestem przeciwny animalizacji człowieczeństwa ludzkości.

Po serii pytań poseł Grzegorz Puda w imieniu wnioskodawców odniósł się do tych pytań, które dotyczyły posłów wnioskodawców.

- Jeżeli chodzi o dane, to warto podkreślić, że 73% społeczeństwa, a na wsi – 72% społeczeństwa popiera projekt ustawy o ochronie zwierząt – mówił i przekonywał do tego następującym wyliczeniem: - W Polsce w ostatnich kilku latach mieliśmy np. 140 udokumentowanych protestów przeciwko fermom zwierząt futerkowych. To oznacza, przyjmując nawet, że w każdej z tych miejscowości jest po 100, 200 osób, że mamy przynajmniej 2,8 tys., 3 tys., kilka tysięcy osób poszkodowanych w wyniku działalności ferm. I to są prawdziwi rolnicy. Te fermy zlokalizowane są na terenach wiejskich, przy małych miejscowościach, gdzie ludzie uprawiają zboża, gdzie ludzie mają trzodę chlewną, gdzie ludzie prowadzą produkcję zwierzęcą, ale akurat ten rodzaj działalności, o który państwo walczycie, i odwiedzacie swoich kolegów, nie należy do tych, które polska wieś wspiera. Polscy rolnicy nie wspierają tego typu działalności – mówił poseł, adresując te swoje uwagi do przerywających jego wypowiedź posłów Konfederacji.

- Jeżeli chodzi o informacje dotyczące wpływów do budżetu, mówił już o tym pan minister, ale warto powiedzieć o dwóch elementach. Po pierwsze, przemysł futrzarski odpowiada za 0,0008 PKB, powtórzę: 0,0008 PKB. Jest to właściwie branża niszowa, która nie ma wpływu na polską gospodarkę.

W tym momencie poseł Krzysztof Bosak wtrącił:

- …a rytualne za ile?

- Jeżeli chodzi o polski eksport, to jest 0,0016 – kontynuował poseł Puda. - A jeżeli chodzi o udział w finansach publicznych, w podatkach, w składkach, to jest 0,00014. To są, szanowni państwo, tak małe kwoty, tak małe ilości, tak małe liczby, że ciężko jest dyskutować o tym, jaki wpływ ma to na polską gospodarkę.

Poseł Grzegorz Puda odniósł się też do pytania, czy projekt był konsultowany z polskimi rolnikami.

- Szanowni państwo, tak, konsultowaliśmy to z rolnikami, ale nie z tymi, którzy są pseudorolnikami, którzy są biznesmenami, ale z tymi, którzy przez tych biznesmenów są poszkodowani i którzy cierpią z powodu fetoru, z powodu owadów, z powodów zanieczyszczenia środowiska, wód gruntowych. Tak, z nimi to było konsultowane i mamy ich duże poparcie – zapewnił.

Poseł zakończył swoje wystąpienie zapewnieniem, że Polska jest nowoczesnym krajem i nie musi hodować zwierząt na futra. Jak przekonywał, jesteśmy jednym z ostatnich krajów, który przyjmuje takie prawodawstwo:

- Szanowni państwo: Austria – zakaz hodowania zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer. Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Macedonia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Szwajcaria to kraje, które cały czas prowadzą prace lub już wprowadziły zakaz hodowli zwierząt futerkowych.