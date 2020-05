Co wynika z wycofania z użytku substancji czynnej?

Informacje o przypadkach naruszania przepisów dotyczących wycofania środków czynnych powinny być niezwłocznie kierowane do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - podaje MRiRW.

Jak już informowaliśmy, nasiona zaprawione środkami ochrony roślin zawierającymi tiuram nie mogą być używane ani wprowadzane do obrotu. Tymczasem kukurydza zaprawiona zakazanym środkiem Vitavax, zawierającym tiuram, jeździ po kraju – i to wbrew przeświadczeniu MRiRW, które sądzi, że środek został wycofany z obrotu.

Zapytaliśmy więc w ministerstwie, czy posiada wiedzę na ten temat, że chociaż MRiRW było przeświadczone o utylizacji, to nasiona zaprawione Vitavaxem jeżdżą po kraju. Czy MRiRW posiada wiedzę na ten temat? Jakie kary grożą posiadaczowi niezutylizowanego w Polsce, a wycofanego w UE środka? Czy krajowi członkowskiemu UE grożą z tego tytułu jakieś konsekwencje – i jakie?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło, że „dokonało wszelkiej staranności, aby informacja o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej tiuram trafiła do wszystkich zainteresowanych podmiotów w terminie pozwalającym na przygotowanie się do tej zmiany. Jednocześnie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o środkach ochrony roślin zawierają regulacje, pozwalające na skuteczne egzekwowanie prawa w powyższym zakresie.

Informacje o przypadkach naruszania przepisów prawa powinny zatem być niezwłocznie kierowane do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.”

Mamy więc nadzieję – ba! pewność – że MRiRW powiadomiło już o naruszeniu prawa w tym zakresie.

O wycofaniu środka postanowiono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających tiuram, stwierdzając: „w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem dla ptaków i dzikich ssaków stwarzanym przez zaprawione nasiona należy zakazać wprowadzania do obrotu i używania nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tiuram. Ze względu na ograniczoną dostępność nasion niezaprawianych środkami zawierającymi tiuram zakaz wprowadzania do obrotu i używania zaprawionych nasion powinien mieć zastosowanie od dnia 31 stycznia 2020 r., aby zapewnić odpowiedni okres przejściowy podmiotom łańcucha dostaw nasion. Państwom członkowskim należy przyznać wystarczający czas na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tiuram. Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających tiuram, okres ten powinien upłynąć najpóźniej dnia 30 kwietnia 2019 r. dla środków ochrony roślin stosowanych dolistnie oraz najpóźniej dnia 30 stycznia 2020 r. dla innych środków ochrony roślin, w tym środków stosowanych do zaprawiania nasion.”

A jakie konsekwencje grożą za niezutylizowanie w terminie wycofanego środka?

Jak podaje MRiRW, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin, przewidziane są odpowiednie działania administracyjne, opłaty sankcyjne i przepisy karne.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy w przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny został zaprawiony:

1) środkiem ochrony roślin:

a) dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

b) który został użyty niezgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub

c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2) produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin – wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.

Jednocześnie, art. 45 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w przypadku stwierdzenia posiadania przez użytkownika materiału siewnego (np. rolnika), takiego materiału zaprawionego:

1) środkiem ochrony roślin:

a) dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub pozwolenie na prowadzenie badań, lub

b) który został użyty niezgodnie z zezwoleniem na wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy, lub

c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2) produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin – wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt tego użytkownika, unieszkodliwienie tego materiału w określonym terminie, zgodnie z przepisami o odpadach, jeżeli materiał ten może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

Z kolei zgodnie z art. 75 ust. 1 ww. ustawy, podmiot, który nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie przywołanego przepisu:

1) art. 34 ust. 1 ww. ustawy – podlega opłacie sankcyjnej w wysokości stanowiącej 200% kwoty wartości środków ochrony roślin lub zaprawionego materiału siewnego, których dotyczy ta decyzja;

2) art. 45 ust. 1 ww. ustawy – podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od 1000 do 5000 zł.