Trochę ostatnio w całej Polsce popadało. I generalnie bardzo dobrze, z tym że sytuacja ta plus nowe okoliczności związane z wymogami Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 rodzą pewne wątpliwości interpretacyjne.

- Chciałbym zgodnie z deklaracją w ekoschemacie wywieźć obornik na pole i przyorać, ale nie mogę, bo ostatnio popadało i mam na polach wodę. Nie wyrobię się w czasie i co mam teraz zrobić? - pyta redakcję farmer.pl rolnik. - Program azotanowy dopuszcza wykonanie nawożenia obornikiem później, w sytuacji gdy wystąpią okoliczności niesprzyjające, ale czy te same przepisy dotyczą także sytuacji, gdy rolnik chce wykonać jesienne nawożenie na gruntach realizując zgłoszony ekoschemat, ale nie aktualnie, bo nie może? Czy też będzie mógł zrobić to w listopadzie bez sankcji, argumentując ten fakt niesprzyjającymi warunkami pogodowymi? - dodaje.

Jak wyjaśnia Wydział Prasowy Departamentu Komunikacji i Promocji w resorcie rolnictwa, rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie i niektóre płatności w ramach II filara WPR są zobowiązani do przestrzegania norm i wymogów w ramach warunkowości. Warunkowość obejmuje m.in. wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (ang. Statutory Management Requirements – SMR), w skład których wchodzi SMR 2, który dotyczy przestrzegania wymogów określonych w Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Jak przypomina MRiRW, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoschematów, w przypadku praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji jednym z warunków przyznania płatności jest przesłanie z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję zdjęcia geotagowanego, na postawie którego będzie możliwe potwierdzenie zrealizowania praktyki. Zdjęcie takie powinno być dostarczone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (jeżeli praktyka była wykonana przed dniem złożenia wniosku) lub 14 dni od dnia wykonania praktyki, jednak nie później niż do dnia 7 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności (jeżeli została ona wykonana po dniu złożenia wniosku). Spełnienie tego warunku jest podstawą kwalifikowalności w ramach ww. praktyki. Dodatkowo w roku 2023 wprowadzono przepis zgodnie z którym, jeżeli rolnik nie może wykonać zdjęcia, warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli złoży kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o wykonaniu praktyki w wyżej określonym terminie.

- Niemniej jednak, należy mieć na względzie, że rolnik może zgłosić do ARiMR zaistnienie tzw. siły wyższej. Rolnik powiadamia agencję płatniczą o zaistnieniu takich okoliczności i składa dowody potwierdzające ich wystąpienie. W przypadku potwierdzenia przez agencję płatniczą wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie) nie stosuje się kar. Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności - zaznacza w odpowiedzi udzielonej farmer.pl resort rolnictwa.