Coraz więcej głosów za obligo zapłaty za produkty rolne kwoty równej lub większej od kosztów produkcji

Hiszpańskie prawo regulujące łańcuchy dostaw w handlu żywnością wzorem dla Polski? O wprowadzenia takich właśnie rozwiązań na polskim gruncie zaapelował NSZZ RI „Solidarność”. Kilka dni wcześniej, sam Komisarz Janusz Wojciechowski zaproponował, by Polska – na wzór Hiszpanii - wprowadziła zakaz płacenia rolnikom cen poniżej kosztów produkcji.

Hiszpańskie prawo regulujące łańcuchy dostaw w handlu żywnością zaczyna być bardzo sławne. W skrócie - jego celem jest zwiększenie dochodów producentów oraz poprawa przejrzystości w handlu produktami rolnymi. Według uchwalonych w Hiszpanii przepisów odbiorca jest ustawowo zobowiązany do zapłaty kwoty równej lub większej od kosztów produkcji.

Wprowadzenia takich właśnie rozwiązań na polskim gruncie domaga się NSZZ RI „Solidarność”.

Jak czytamy na stronie www Związku, w pierwszych dniach lutego, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła z pismem do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z propozycją nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi na wzór przepisów wprowadzonych 16 grudniu 2021 roku w Hiszpanii, gdzie przyjęto ustawę regulującą łańcuchy dostaw w handlu żywnością.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” jest to bardzo ciekawe rozwiązanie warte rozważenia w kontekście implementacji w naszym prawie krajowym, co zdaniem Związku może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji dochodowości dla polskich rolników, poprawiając ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. - Z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego dla społeczeństwa oraz rozwoju gospodarstw rodzinnych jest to naszym zdaniem kwestia warta uwagi - podkreślono w piśmie Związku do resortu rolnictwa.

Jak również zaznaczono, w Polsce w ramach implementacji Dyrektywy obowiązuje ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, gdzie w ramach nowelizacji ustawy ww. przepisy można byłoby wprowadzić do polskiego systemu prawnego.

- Wobec powyższego NSZZ RI „Solidarność” liczy na podjęcia prac legislacyjnych w ww. zakresie i deklaruje gotowość do konstruktywnej współpracy w powyższym temacie - zaznacza w piśmie Teresa Hałas.

Prawo dobre, ale gorzej z jego wyegzekwowaniem

Kilka dni wcześniej, sam Komisarz Janusz Wojciechowski zaproponował w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by Polska – właśnie na wzór Hiszpanii - wprowadziła zakaz płacenia rolnikom cen poniżej kosztów produkcji.

Obecny także na tym spotkaniu Henryk Kowalczyk, szef resortu rolnictwa poinformował, że ministerstwo przygląda się przytaczanym rozwiązaniom hiszpańskim. - Pracujemy nad tym, patrzymy na te rozwiązania hiszpańskie. One są ideowo znakomite, ale żeby one funkcjonowały muszą być bardzo precyzyjne narzędzia - powiedział.

Kowalczyk zauważył, że już w tej chwili w Hiszpanii pojawiają się problemy w egzekwowaniu przepisów tej ustawy. - Korzystając z doświadczeń hiszpańskich te prace będziemy tak prowadzić, że jeśli już skorzystamy z tego rozwiązania (...) to musi być wyposażone w bardzo dobre narzędzia do egzekwowania tych rozwiązań - wskazał.