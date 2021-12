Cyfrowe okienko dla rolników

Zwrot akcyzy w cenie paliwa rolniczego czy zarejestrowanie RHD bez wychodzenia z domu? Tak, ma to umożliwić tzw. okienko dla rolnika na portalu gov.pl.

Z propozycją utworzenia takiego „Okienka dla rolnika” wyszło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miałoby ono być zarówno źródłem wiedzy w zakresie tematów dotyczących rolnictwa, jak też służyć do elektronicznego załatwiania wielu spraw urzędowych.

W pierwszej kolejności dostępne mają być tam takie e-usługi jak: wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wniosek o rejestrację rolniczego handlu detalicznego, wniosek o wypłatę zawieszonej części emerytury i renty KRUS, zgłaszanie umów cywilnoprawnych, wniosek o dopłatę do materiału siewnego, wniosek o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego, wpis do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych, czy system obsługi producentów ekologicznych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych bardzo pozytywnie odniósł się do tej propozycji, ale równocześnie zastrzegł, by rolnikom pozostawić możliwość tradycyjnego załatwiania spraw. Nie wszyscy bowiem gospodarze ze względu na umiejętności, posiadany sprzęt czy dostęp do szybkiego łącza internetowego będą mogli czy chcieli korzystać z e-usług. Samorząd rolniczy zaapelował również do ministerstwa o zorganizowanie szkoleń dla rolników, w zakresie obsługi elektronicznych wniosków.

Wreszcie KRIR wyraził nadzieję, że „Okienko dla rolnika” zostanie szybko uzupełnione o inne funkcjonalności i umożliwi rolnikom: składanie wniosków inwestycyjnych (Młody Rolnik, Modernizacja, Restrukturyzacja), składanie wniosków do NFOŚiGW, czy zgłoszenia szkód łowieckich.

Ponadto samorządowcy proponują rozważyć opcję, aby w „okienku” możliwe było załatwienie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, aby rolnik nie musiał błądzić po stronach różnych resortów i agencji w poszukiwaniu informacji i formularzy.