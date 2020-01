Czy ARiMR będzie współpracować z BDO?

Jak potwierdzić, czy jest się „rolnikiem gospodarującym na 75 ha”?

Nasz czytelnik miał problem ze stwierdzeniem, czy powinien zarejestrować się, czy też nie w BDO.

- Mam 76 ha, ale dwa oddałem do użytkowania bratu – opowiada. – Dzwoniłem na infolinię do Ministerstwa Klimatu, ale dalej nie wiem, czy powinienem się zgłosić do tego rejestru BDO, czy nie… Do tego mówili coś o oleju, zużywanym w gospodarstwie…

Czytelnik trafił więc do Farmera – a my postanowiliśmy wykorzystać okazję, aby dopytać Ministerstwo Klimatu w związku z naszymi wcześniejszymi wątpliwościami, także wynikającymi z wcześniejszych wyjaśnień podawanych przez to ministerstwo.

Bo odpowiadając na pytanie, jakie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach ciążą na rolniku do 75 ha, ministerstwo odpowiedziało:

„Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha są zwolnieni z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W związku z powyższym podmioty te są zwolnione również z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.”

Ale już odnosząc się do „rolnika powyżej 75 ha” podano: „Na wszystkich gospodarstwach rolnych powyżej 75 ha spoczywa obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania corocznego sprawozdania.”

Zatem już z tej odpowiedzi (a wykorzystaliśmy ją do informacji: Czy rolnik musi rejestrować odpady?) wynikało pomieszanie pojęć: bo oto raz mamy „rolnika gospodarującego na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha”, raz „gospodarstwa rolne powyżej 75 ha”. W ustawie posłużono się określeniem „rolnik gospodarujący”. Co to znaczy? Czy tak można określić tylko rolnika otrzymującego dopłaty bezpośrednie na 75 ha, czy też właściciela takiego areału, a może dzierżawcę?

Poprosiliśmy Ministerstwo Klimatu „o definicję użytych pojęć:

- z pkt.1 Państwa odpowiedzi (i ustawy) - co znaczy <gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha>

- z pkt. 2 jak interpretować <Na wszystkich gospodarstwach rolnych powyżej 75 ha spoczywa obowiązek...>.

Czyli: Czy posiadacz 76 ha TUZ powinien rejestrować się w systemie? Czy <gospodarującym> jest ktoś uprawiający okazjonalnie jakiś areał, posiadany przez innego właściciela? Jak będzie to potwierdzane (np. czy na te potrzeby będzie udostępniana baza danych ARiMR o pobierających dopłaty bezpośrednie)? Jak do obowiązków rolnika dotyczących rejestracji ma się fakt zużywania oleju napędowego?”

Odpowiedź jest następująca: „Informujemy, że obowiązek rejestracji w systemie BDO spoczywa na rolniku, który użytkuje rolniczo grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 75 ha. W związku z powyższym rolnik, który użytkuje 76 ha TUZ, powinien uzyskać wpis do BDO (chyba że wytwarza odpady wskazane w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531) - podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym rozporządzeniu, we wskazanych nim ilościach, jest zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO. Ewentualna weryfikacja będzie odbywała się przez służby kontrolne. Kwestia używanego paliwa nie jest objęta obowiązkami wynikającymi z BDO (paliwo to nie odpad).”

Tyle Ministerstwo Klimatu – a my zauważmy, że określenie „rolnik gospodarujący”, użyte w ustawie o odpadach, jest wciąż nieostre, wymienne teraz z „użytkowaniem rolniczym”. Czy rolnik na areale mniejszym niż 75 ha nie wyprodukuje więcej odpadów, niż np. użytkownik 76 ha TUZ? Zatem – czy tu na pewno chodzi o odpady, a jeśli tak – to czy przyjęte kryteria ich wytwórcy są dość jasno zdefiniowane?

Chyba trzeba to jeszcze raz przemyśleć.

