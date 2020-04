Czy badania ASF mogą być ważne dłużej?

Obecnie nie ma możliwości wydłużenia terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku ASF wykonywanych przed przemieszczeniem świń do 14 dni, ponieważ musiałoby zostać zmienione prawodawstwo unijne – wyjaśnia MRiRW.

- Dlaczego musimy tak często robić badanie w kierunku ASF? Jeszcze niedawno wyniki ważne były dwa razy dłużej, niż obecnie – mówi nam czytelnik. – Przecież nie można zachować wymaganego odstępu od weterynarza podczas pobierania krwi…

Czy myśli się może o wydłużeniu do 14 dni "ważności" badań ASF (jak wcześniej było normą)? Czy jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości między rolnikiem a weterynarzem podczas pobierania krwi? – zapytaliśmy w MRiRW.

Ministerstwo wyjaśniło:

„Kwestia terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku ASF wykonywanych przed przemieszczeniem świń z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia uregulowana jest w prawodawstwie Unii Europejskiej i zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji nr 20145/709/UE termin ten wynosi 7 dni. W związku z powyższym, obecnie nie ma możliwości wydłużenia tego terminu do 14 dni, ponieważ musiałoby zostać zmienione prawodawstwo unijne. Jednak mając na względzie obecne obostrzenia wynikające z epidemii COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii przygotował wytyczne dotyczące możliwości uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami. Mając na uwadze sezon wzmożonego ryzyka transmisji ASF przypadający na okres zwiększonej aktywności rolników (czerwiec-październik), wytyczne te są dwutorowe.

Z jednej strony wskazano, że w okresie od listopada do maja będzie możliwe uzyskanie odstępstwa po spełnieniu podstawowych zasad w zakresie bioasekuracji określonych w obowiązujących przepisach.

Ponadto, określone zostały dodatkowe wymogi, których spełnienie zagwarantuje hodowcom uzyskanie odstępstwa przez cały rok kalendarzowy, zatem również w tym okresie zwiększonego ryzyka transmisji wirusa ASF do gospodarstw, tj. od czerwca do października.

Szczegółowe informacje zawarte zostały na stronie internatowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-mozliwosci-uzyskania-odstepstwa-od-badan-laboratoryjnych-swin-w-kierunku-ASF-przed-ich-przemieszczeniem-ze-stref-objetych-restrykcjami/idn:1287

W odniesieniu do możliwości zachowania bezpiecznej odległości między rolnikiem a lekarzem weterynarii należy zauważyć, że podczas wykonywania czynności urzędowych w gospodarstwie związanych z pobieraniem krwi, lekarzowi weterynarii może asystować osoba wyznaczona do wykonywania czynności pomocniczych. Zatem w tej sytuacji kontakt lekarza weterynarii z rolnikiem jest ograniczony do niezbędnego minimum. Niektóre czynności muszą być wykonywane wspólnie, oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.”