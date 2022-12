W 2019 roku pojawił się projekt prawa, który zakładał wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w rzeźniach, a także konieczność przechowywania nagrań przez trzy miesiące, do których dostęp miałyby Inspekcja Weterynaryjna oraz organy ścigania. Jak sytuacja w tym temacie wygląda na dziś?

Zdaniem posłanki Pauliny Matysiak, w ubojniach na terenie naszego kraju dochodzi do drastycznych i niezgodnych z prawem działań, w efekcie których cierpią zwierzęta.

- O wielu takich sytuacjach możemy nadal nie wiedzieć, ponieważ brakuje odpowiedniej kontroli i monitoringu. Ujawniane nieprawidłowości budzą z kolei uzasadniony gniew aktywistów na rzecz praw zwierząt oraz dużej części społeczeństwa. W 2019 roku pojawił się projekt wprowadzenia obowiązkowego monitoringu w rzeźniach, a także obligatoryjnego przechowywania nagrań przez trzy miesiące, do których dostęp miałyby Inspekcja Weterynaryjna oraz organy ścigania. Niestety do dziś stosowne przepisy nie zostały wprowadzone w życie, o czym przypominają m.in. organizacje działające w obronie zwierząt - napisała w połowie listopada w interpelacji do resortu rolnictwa posłanka Matysiak.

I zapytała: - Czy są aktualnie prowadzone prace w temacie obowiązkowej instalacji monitoringu w ubojniach? A jeżeli nie, to dlaczego, skoro ministerstwo miało gotowy projekt rozporządzenia w 2019 r.?

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi aktualnie prac legislacyjnych zmierzających do ustanowienia obowiązku wyposażania rzeźni w urządzenia rejestrujące obraz. Jednym z powodów takiego działania są koszty, jakie należałoby ponieść na realizację takiego obowiązku. W 2019 r. oszacowano, że ogólny koszt wyposażenia rzeźni w sprzęt potrzebny do jego realizacji wynosiłby 36 920 000 zł - poinformował w odpowiedzi wiceminister Lech Kołakowski.

Ile kontroli zostało wykonanych w ubojniach w 2020 i 2021 r.?

Posłanka Matysiak zapytała także, ile kontroli zostało wykonanych w ubojniach w 2020 i 2021 r.? Ile nieprawidłowości stwierdzono i czego dotyczyły? Ile z tych kontroli było przeprowadzonych bez uprzedzenia podmiotu kontrolowanego o dacie kontroli?

W odpowiedzi wiceminister Kołakowski odesłał posłankę do danych statystycznych gromadzonych w tym temacie na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii dodając, że kontrole zarówno okresowe, jak i doraźne, przeprowadza się bez wcześniejszego uprzedzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których uprzednie zawiadomienie jest konieczne, by kontrola urzędowa mogła się odbyć, i odpowiednio uzasadnione.

A ile z ww. kontroli było przeprowadzanych po godzinie 18.00 na wieczornej i nocnej zmianie? - Zgodnie z pisemnym poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii w bieżącym roku wojewódzcy lekarze weterynarii przeprowadzają kontrole nadzoru prowadzonego przez powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie spełnienia wymagań weterynaryjnych przez podmioty prowadzące rzeźnie bydła z uwzględnieniem różnych kryteriów, m.in. zdecydowano że w pierwszej kolejności kontroli będą poddawani powiatowi lekarze weterynarii nadzorujący rzeźnie prowadzące ubój poza standardowymi godzinami pracy Inspekcji Weterynaryjnej lub w dni wolne od pracy, w tym o małej faktycznej liczbie ubojów - zaznacza w odpowiedzi na interpelację Lech Kołakowski.

Czy inspekcja weterynaryjna sprawdza wewnętrzny monitoring w ubojniach?

Posłanka Matysiak zapytała także o to, czy inspekcja weterynaryjna kontroluje ubojnie, sprawdzając ich wewnętrzny monitoring? Jeśli tak, to jakie były efekty tych kontroli? Czy dostęp do monitoringu wewnętrznego w ubojniach pomógł w prowadzonych postępowaniach przez policję i prokuraturę (np. w sytuacjach znęcania się nad zwierzętami czy dostarczaniu do ubojni tzw. „leżaków”, czyli chorych zwierząt, których zgodnie z przepisami nie można wywozić z gospodarstwa do rzeźni)?

- Organy Inspekcji Weterynaryjnej w ramach działań kontrolnych prowadzonych w ubojniach nie kontrolują tych podmiotów w zakresie monitoringu wewnętrznego - przyznał wiceminister Kołakowski.

Jak dodał, Główny Lekarz Weterynarii opracował natomiast i przekazał organom terenowym Inspekcji Weterynaryjnej procedurę weryfikacji zdarzeń dotyczących zwierząt gatunku bydło zgłaszanych do centralnej bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (cbd) przez podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie bydłem oraz prowadzeniem rzeźni, na podstawie której dokonywana jest analiza i typowanie ww. podmiotów do kontroli przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii. Kontrole te obejmują weryfikację wymagań dotyczących systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz procedury przyjęcia zwierząt do uboju (zdrowie i dobrostan). Rzeźnie i pośrednicy wysokiego ryzyka są kontrolowani z częstotliwością raz na kwartał.

- W odniesieniu do zakładów ubojowych w 2020 r. przeprowadzono 298 takich kontroli, natomiast w 2021 r. przeprowadzono ich 234 - podał Lech Kołakowski. - W 2020 r. liczba stwierdzonych nieprawidłowości to 206, natomiast w 2021 r. powiatowi lekarze weterynarii stwierdzili 167 nieprawidłowości - dodał.

Według wiceministra, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to: nieterminowość zgłoszeń przemieszczeń bydła, niespójne historie bydła w cbd, niespójności dotyczące płci ubitych zwierząt, błędy dokonywane w zgłoszeniach do cbd, brak zgłoszeń kupna lub uboju.

W pojedynczych rzeźniach stwierdzono również nieprawidłowości dotyczące: wpisów w rejestrze kontroli rozładunku i przetrzymywania zwierząt, błędnej procedury niszczenia kolczyków, braku prowadzenia elektronicznej księgi bydła lub prowadzenie tej dokumentacji na nieaktualnym wzorze. Ponadto, stwierdzane były rozbieżności pomiędzy dokumentacją urzędowego lekarza weterynarii, a dokumentacją zakładową, jak również odnotowano nieprzestrzeganie harmonogramu dni ubojowych.